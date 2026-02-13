Zum Geburtstag: Kim Gloss widmet ihrer Tochter süße Worte

Ein großer Tag in der Ferne: In Dubai hat Kim Gloss (33) den 13. Geburtstag ihrer ältesten Tochter Amelia gefeiert – und dabei nicht nur einen Geburtstagskuchen gebacken, sondern auch ihr Herz auf Instagram geöffnet. Die Sängerin und Influencerin teilte eine ganze Bilderreihe voller inniger Mutter-Tochter-Momente und verriet dazu, wie sehr sie dieser neue Lebensabschnitt bewegt. "Gestern hatte meine Erstgeborene Geburtstag. 13 Jahre. Offiziell ein Teenager", schrieb Kim zu den gemeinsamen Schnappschüssen. Die Aufnahmen zeigen die beiden eng aneinander gekuschelt und strahlend, während Kim ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in ihren Familienalltag im neuen Wahlheimatland gibt.

In ihrem emotionalen Text macht Kim deutlich, wie stolz sie auf die Entwicklung ihrer Tochter ist – gerade, weil für Amelia vieles neu ist. Die Schülerin lebt inzwischen mit der Familie in Dubai, wo sie nicht nur eine neue Schule besucht, sondern sich auch an ein komplett neues Umfeld gewöhnen muss. Kim schildert, wie Amelia vor der Klasse eine Präsentation auf Englisch hielt und dabei völlig souverän wirkte. "Neue Schule. Neues Land. Neues Leben hier in Dubai. Und sie steht da, hält eine Präsentation auf Englisch – selbstbewusst, klar, erwachsen", schwärmte Kim auf Instagram und fügte hinzu: "Ich war einfach nur baff." Für die Mutter sind diese Momente der beste Beweis dafür, wie sehr ihre Tochter an Mut, Reife und Stärke gewinnt.

Zum Abschluss ihres Posts fand Kim besonders rührende Worte, um ihre Gefühle auszudrücken. Sie sprach ihre Tochter direkt an und nannte sie "ein großes, wundervolles Mädchen". Gleichzeitig betonte die dreifache Mama, dass jeder gemeinsame Tag sie aufs Neue stolz mache und ihre Liebe kaum in Worte zu fassen sei. Für ihre Fans ist der Post ein weiterer Einblick in die enge Bindung der beiden, die Kim immer wieder in sozialen Netzwerken zeigt – ob bei Alltagsmomenten, gemeinsamen Reisen oder besonderen Anlässen wie diesem Geburtstag fernab der alten Heimat.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2024