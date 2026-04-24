Rapper Shindy meldet sich mit nachdenklichem Statement

Rapper Shindy (37) hat sich auf Instagram mit einem ungewöhnlich ausführlichen Statement an seine Fans gerichtet. Der Musiker, der bürgerlich Michael Schindler heißt, bedankt sich darin im Namen seiner Familie und seiner Kinder bei allen, die ihm und seiner Familie in den letzten Jahren ein ruhiges Leben zugestanden haben. "Ich möchte mich im Namen meiner Familie und meiner Kinder bei allen bedanken, die uns seit über zehn Jahren ein sorgloses, zurückgezogenes Leben ermöglichen. Ich hatte das Privileg, mir eine Karriere aufzubauen, meinen Traum zu leben und gleichzeitig extrem viel kostbare Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein", schreibt er. Für den Rapper, der für seine Zurückhaltung in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien bekannt ist, ist das Statement bemerkenswert offen. Gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit, um auf die bevorstehende "Blüte 2"-Ära einzustimmen und seiner Fanbase für ihre Treue und ihr Verständnis zu danken.

Shindy erklärt auch, warum er sich so konsequent von sozialen Medien fernhält – und räumt ein, dass ihm das in der Vergangenheit nicht nur Zuspruch eingebracht hat: "Mein Abstand zu sozialen Medien wurde mir in dieser Zeit vielfach übel genommen, aber ich denke, auch ihr seid inzwischen älter geworden und könnt diese Entscheidung heute besser nachvollziehen – insbesondere, wenn man bedenkt, wohin sich dieser Zirkus entwickelt hat", schreibt er. Nun richtet er seinen Blick nach vorne auf seine "Blüte 2"-Tour, die am 4. September durch Deutschland startet: "Ich freue mich extrem auf die Blüte 2-Ära, darauf, euch auf Tour zu sehen, und hoffe, ich kann all das zurückgeben."

Besonders deutlich wird in Shindys Worten, wie wichtig ihm seine Familie ist. Der Musiker beschreibt die vergangenen Jahre als Privileg, in denen er Karriere und Familienleben verbinden und viel Zeit mit seinen Liebsten verbringen konnte. Schon früher hatte er Einblicke in seinen Alltag als Vater gegeben, etwa als er stolz das Jahreszeugnis seines Sohnes Niko mit seinen Followern teilte. Auch jetzt macht der Rapper deutlich, dass er seinen Kindern ein möglichst ungestörtes Aufwachsen abseits des grellen Rampenlichts ermöglichen möchte. Sein aktuelles Statement zeigt, wie stark er die Balance zwischen Musikbusiness und Familie im Blick behalten will – und wie dankbar er dafür ist, diesen Weg gemeinsam mit seinen Fans gehen zu können.

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Instagram / shindy Shindy im Januar 2025

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Instagram / shindy Shindy, Rapper

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