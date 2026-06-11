Lady Pamela Hicks' Beerdigung fällt auf Trooping the Colour

König Charles III. (77) trauert um Lady Pamela Hicks: Die Verwandte des Monarchen starb am 5. Juni im Alter von 97 Jahren, wie ihre Tochter India Hicks jetzt auf Instagram bestätigte. Besonders brisant: Die Beerdigung der Hofdame und Cousine der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) ist laut einer Mitteilung in The Times für Samstag, den 13. Juni, in der Brightwell Baldwin Church in Oxfordshire angesetzt worden – und fällt damit ausgerechnet auf Trooping the Colour in London, also auf die große Parade zu Charles' offiziellem Geburtstag. Der König hat an diesem Tag bereits ein dichtes Programm, das ihn von der Royal Salute am Vormittag bis zum RAF-Flypast am frühen Nachmittag bindet.

Nach dem Tod von Lady Pamela ließ Charles über einen Sprecher des Buckingham-Palasts erklären, dass ihn die Nachricht "sehr traurig" gemacht habe. Weiter hieß es in dem Statement, das der Palast verbreitete: "Seine Majestät war sehr traurig, vom Tod von Lady Pamela Hicks zu erfahren. Dieser Schmerz wird gemildert von den liebevollsten Erinnerungen und der tiefen Dankbarkeit für ihr langes Leben und ihren treuen Dienst für Queen Elizabeth." Außerdem seien die Gedanken des Königs und von Königin Camilla (78) bei ihrer Familie. India teilte unterdessen auch den letzten Wunsch ihrer Mutter zur Trauerfeier. Auf Instagram schrieb sie, in einem Umschlag habe sich "eine einzige Seite" befunden: "ein paar Worte darüber, wie sehr sie uns liebte, gefolgt von einer einfachen Bitte: keine Trauerrede, keine Predigt, keine Gedenkfeier. Aber bitte viele mitreißende Hymnen."

Lady Pamela gehörte über Jahrzehnte zum engeren royalen Umfeld und war nicht nur mit der königlichen Familie verwandt, sondern diente auch Queen Elizabeth. Ihre Tochter machte in ihrem emotionalen Beitrag deutlich, wie persönlich der Verlust für die Familie ist. "Meine Mutter ist heute friedlich gestorben", schrieb India auf Instagram. Und weiter: "Auch wenn im Tod einer 97-Jährigen, die ein erfülltes Leben hatte, keine Tragödie liegt, weiß ich, dass die Trauer unausweichlich sein wird." Dass Lady Pamela sich für ihre Beisetzung ausdrücklich Schlichtheit wünschte, passt zu dem Bild, das ihre Angehörigen nun von ihr zeichnen. India erklärte dazu: "Im Tod wie im Leben wollte meine Mutter, dass die Dinge unkompliziert sind."

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Imago Lady Pamela Hicks trifft zur Trauerfeier für Countess Mountbatten of Burma ein, 2017

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Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Charles, britische Royals

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Imago Lady Pamela Hicks beim Empfang zum 50. Jahrestag des VJ-Day im Imperial War Museum in London, 15. August 1995