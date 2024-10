Shindy widmet seiner verstorbenen Mutter einen neuen Song

Shindy (36) postete vergangenen Montag ein emotionales Instagram-Video, in dem er einen neuen Song präsentierte. Auch wenn sich die Fans nach einer längeren musikalischen Funkstille von Shindy über ein Comeback freuen, ist der Grund dafür sehr traurig. In seinem neuen Song "40 Tage" rappt der gebürtige Bietigheimer für seine verstorbene Mutter. Der Name des Songs bezieht sich auf das wichtigste Gebet nach dem Tod. Laut dem orthodoxen Glauben verlässt die Seele am 40. Tag nach dem Tod die Erde und tritt das erste Mal vor Gott. "40 Tage, deine Seele trennt sich von dei'm Körper", heißt es in seinem Songtext.

Das Video hat nichts mit rappertypischen Szenen wie Partys und leicht bekleideten Frauen zu tun. Durch das Szenenbild drückt der Rapper seine tiefe Trauer aus. Zu sehen ist der Rapper in einer düsteren Kulisse, er steht auf einem Steg, der in einen See führt und schaut in die mit Nebel bedeckte Ferne. Nur der Rapper allein wird als Hauptprotagonist in einer verschneiten Berglandschaft gefilmt. Außer ihm tauchen immer wieder symbolische Tiere wie ein Schwan oder ein Adler im Video auf. Am Ende des Videos klart der Himmel auf und die Sonne fängt an zu scheinen, auch hier ist die Sonne vermutlich ein Symbol für die Seele.

In seinen Kommentaren erhielt Shindy sehr viele Beileidsbekundungen, nicht zuletzt auch von seinem eigentlichen Feind Farid Bang (38). Der Rapper kommentierte: "Das tut mir sehr leid, möge ihre Seele in Frieden ruhen. Ich wünsche dir viel Kraft! Ich habe das leider nicht gewusst, sonst hätte ich mir einige Sprüche gespart." Trotz des seit Jahren andauernden Streits wünschte er Shindy nur das Beste. Auch die Fans der beiden zeigten sich begeistert, ein Nutzer schreibt: "Unfassbaren Respekt an dich, Farid."

Instagram / shindy Shindy, Rapper

Instagram / shindy Shindy, Rapper

