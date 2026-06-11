Hand in Hand: Robert De Niro und Tiffany genießen Date-Abend

Robert De Niro (82) und seine Partnerin Tiffany Chen haben sich am 8. Juni in New York bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt gezeigt. Hand in Hand kamen die beiden zum jährlichen "Chanel Tribeca Festival Artists Dinner" – einem der glamourösesten Events des Jahres. Dort posierten die beiden auf dem roten Teppich und lächelten für die Kameras, bevor sie zum Dinner-Teil des Abends weitergingen. Das zurückhaltende Paar, das eine dreijährige gemeinsame Tochter hat, zeigt sich nur äußerst selten in der Öffentlichkeit. Laut dem britischen Magazin The Sun waren bei dem Event ebenfalls Stars wie Katie Holmes (47) und Billy Crystal (78) zugegen.

Tiffany erschien für den glamourösen Abend in einem asymmetrischen One-Shoulder-Kleid in Schwarz des libanesischen Designers Dima Ayad. Ein goldenes Armband und ein glatter Pferdeschwanz rundeten ihren Look ab. Robert stimmte seinen Look auf den seiner Partnerin ab und kombinierte eine schwarze Jacke mit einem grauen Hemd sowie einer dunklen Hose. Auch andere Gäste setzten bei dem Event auf das kleine Schwarze: Schauspielerin Sarah Pidgeon wählte ein schwarzes Leder-Minikleid, Camila Morrone (28) begeisterte in einem seidigen Neckholder-Kleid, und sowohl Grace Gummer (40) – Tochter von Meryl Streep (76) – als auch Regisseurin Sofia Coppola (55) erschienen ebenfalls in klassischen schwarzen Roben.

Robert und Tiffany lernten sich 2015 am Set des Films "The Intern" kennen, in dem sie eine Tai-Chi-Lehrerin spielte. Ihre Tochter Gia kam im April 2023 zur Welt. In einem Interview mit The Guardian gab der Schauspieler damals einen seltenen Einblick in sein Leben als Vater: "Es wird nicht einfacher", sagte er. "Es ist, wie es ist. Es ist okay. Ich meine, ich erledige nicht die schwere Arbeit. Ich bin da, ich unterstütze meine Freundin. Aber sie macht die Arbeit. Und wir haben Hilfe, was so wichtig ist." Robert ist außerdem Vater von sechs weiteren Kindern aus früheren Beziehungen.

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Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen beim 19. Chanel Tribeca Festival Artists Dinner im Tribeca Grill in New York am 8. Juni 2026

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Getty Images Sarah Pidgeon beim Chanel Tribeca Festival Artists Dinner im Tribeca Grill, New York, 8. Juni 2026

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Getty Images Tiffany Chen mit Robert De Niro, Schauspieler