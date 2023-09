Polizist schmuggelt sich bei Shindys Konzert in Backstage

Für diesen Azubi hatte Shindys (34) Konzert schwere Konsequenzen. Nach einer langen Pause meldete sich der bekannte Rapper mit einem neuen Album zurück, aber das war längst nicht alles: Der "Affalterbach"-Interpret, der bürgerlich Michael Schindler heißt, kündigte seine lang ersehnte Tour an. Den Auftakt machte er in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, wo Shirin David (28) für einen Überraschungsauftritt sorgte. Doch auch hinter den Kulissen war mächtig was los: Ein Polizist wollte sich mit seinem Ausweis in Shindys Backstage-Bereich schmuggeln!

Laut der Boulevardzeitung B.Z. soll der Mann beim Sicherheitsdienst seinen Ausweis gezückt und so hinter die Bühne gelangt sein. Nach seinem Zutritt habe der Polizei-Azubi seinen Bekannten in den Backstage-Bereich schaffen wollen, woraufhin die Security stutzig geworden sei. Das Personal meldete den Vorfall den Behörden, die den Besucher samt seiner Begleitung gekündigt haben sollen.

Wie die Zeitung weiter berichtet, soll das Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Amtsanmaßung ermitteln. Zudem könnte es für die Shindy-Ultras zu weiteren Folgen kommen, denn es können Disziplinarmaßnahmen gegen sie ergriffen werden.

