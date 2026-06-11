Chase oder Aleks: Ihm drückte Joena Steilen die Daumen

Es war ein Abend voller Spannung: Realitystar Chase De Moor (29) trat am Samstag im Boxring gegen seinen Kollegen Aleksandar Petrovic (35) an. Unter den Zuschauern war auch Joena Steilen – und die hatte eine klare Meinung dazu, wer als Sieger aus dem Ring gehen sollte. Im Interview mit Promiflash verriet die Realitydarstellerin, auf wen sie bei dem Fight ihre Hoffnungen setzte: auf ihren Ex-Freund Chase.

Obwohl die Beziehung zwischen Joena und Chase längst der Vergangenheit angehört, hält sie zu ihm. "Ja, natürlich Chase. Also, er ist zwar mein Ex-Partner, aber wir sind im Guten auseinandergegangen. Also, freundschaftlich sind wir jetzt unterwegs", erklärte sie gegenüber Promiflash. Für sie war das Duell zwischen Chase und Aleks zudem der absolute Höhepunkt des Abends: "Chase und Aleks ist heute das Premium-Highlight."

Chase und Aleks sind beide als Realitystars bekannt. Chase, der am 12. Juni 1996 geborene Sportler und Social-Media-Star, und Aleks, der am 2. März 1991 geborene Realitystar, kennen sich beide aus der Welt des Reality-TV. Dass die beiden nun gegeneinander im Boxring standen, sorgte bei Fans und Weggefährten gleichermaßen für Aufmerksamkeit – und auch Joenas Auftritt als wohlgesonnene Ex-Freundin auf der Zuschauertribüne dürfte dabei nicht unbemerkt geblieben sein.

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Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

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Imago Aleks Petrovic und Chase DeMoor bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen

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IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025