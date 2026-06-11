Nimmt sich Leyla Heiter Kritik zu ihrer Beauty-OP zu Herzen?

Rund zwei Monate nach ihrer Kinn-OP hat sich Leyla Heiter (30) zu den Reaktionen auf den Eingriff geäußert. Die Reality-Bekanntheit sah sich nach der Operation mit einer Welle an Kritik konfrontiert – auch aus den eigenen Reihen der Reality-TV-Welt. Doch von dieser Kritik lässt sich Leyla offenbar wenig beeindrucken. Im Gespräch mit Promiflash stellt sie klar, dass sie ihre Entscheidungen selbst trifft – und das auch so kommuniziert.

"Also, ich weiß, dass man, wenn man Beauty-Eingriffe hat, sowieso immer Kritik bekommt. Annehmen tue ich es nicht, weil es ist mein Körper. Ich weiß, was ich damit mache. Und erst recht nehme ich es nicht von Leuten an, die selbst operiert sind. Also, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich Bock habe, das zu teilen, dann teile ich es. Und wenn nicht, dann nicht", betonte Leyla im Promiflash-Interview. Auch ihr Ehemann Mike Heiter (34) hat die Kommentare mitverfolgt – ganz wohl hat er sich dabei nicht gefühlt. Er ruft jedoch zur Gelassenheit auf: "Nee, natürlich ist Kritik nie geil. Aber ich meine, jeder hat seine Meinung. Aber jeder soll auch machen, was er machen möchte. Und dann soll man leben und leben lassen. Das ist eigentlich das wichtigste Motto. Wenn wir dem alle nachgehen, dann passiert sowas eigentlich gar nicht mehr. Und jeder soll machen, was er will."

Bereits kurz nach dem Eingriff hatte Leyla für Diskussionen gesorgt, als sie sich mit Kopfverband und sichtbaren Schwellungen in einem Kochvideo auf Instagram zeigte. Damals warfen ihr viele Follower vor, mit ihrer Reichweite einen fragwürdigen Umgang mit Schönheitsoperationen vorzuleben und einen problematischen Trend zu normalisieren. "Hier werden unnötige, lebensgefährliche OPs normalisiert! Das kann man gar nicht genug kritisieren! Verantwortungslos bei dieser Reichweite...", wetterte ein User unter dem Post.

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leylaheiter Realitystar Leyla Heiter, März 2026

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin