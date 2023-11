Shirin David tritt bei erstem Tour-Konzert mit Shindy auf

Sie holt sich Unterstützung, die es in sich hat! Shirin David (28) machte sich in der Hip-Hop-Szene mit Songs wie "Gib ihm" und "Lieben wir" einen Namen. Obwohl ihre Musikkarriere ein voller Erfolg ist, mied die einstige DSDS-Jurorin immer die Bühne. Nachdem sie aber an der Seite von Haftbefehl (37) im Sommer ihren ersten Live-Auftritt feiern konnte, kündigte sie endlich auch ihre erste eigene Tour an. Beim ersten Konzert holt sie sich jemand ganz Besonderes auf die Bühne: Shirin performt mit Shindy (35).

"Der einzig wahre Papi Pap war auch in Stuttgart bei meiner allerersten Show dabei", schreibt die Musikerin in ihrer Instagram-Story. Der "Affalterbach"-Interpret teilt ein paar Schnappschüsse vom ersten Tour-Abend. Auf einem Foto steht Shirin auf der Bühne und blickt zur Seite, während er im Hintergrund performt. Der Rapper unterstützt Shirin also auch bei ihrem ersten Konzert.

Vor ein paar Jahren hatten die beiden Rapper Beef, da Shindy ohne Einverständnis ein Feature mit der Blondine releast hatte. Der Streit scheint aber längst geklärt zu sein, denn Shirin veröffentlichte ihren Podcast "DirTeaTalk" gemeinsam mit Shindy. Sie verriet: "Der Podcast wird überall zu hören sein und auf YouTube auch zu sehen."

Anzeige

Instagram / shindy Shindy und Shirin David im November 2023

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rappperin

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, "The Voice of Germany"-Jurorin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de