Auf dieses "Prominent getrennt"-Paar hat Yasin keinen Bock

Bei Prominent getrennt geht es nicht nur zwischen den Ex-Paaren hoch her – auch unter den Teilnehmern brodelt es. Realitystar Yasin Cilingir (35) hat jetzt im Interview mit Promiflash kein Blatt vor den Mund genommen und deutlich gemacht, mit welchem Duo er nach der Sendung so gar nichts mehr zu tun haben möchte. Sein Unmut richtet sich ganz klar gegen Mitstreiter Aleks (35) und dessen Ex-Partnerin Vanessa (26) – ein Duo, das bei ihm offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, allerdings keinen guten.

Gegenüber Promiflash ließ Yasin durchblicken, dass sich seine Abneigung vor allem durch das entwickelt hat, was er nach den TV-Ausstrahlungen zu sehen bekam. "Ich habe ja danach gesehen, was so alles ausgestrahlt worden ist. Dann sieht man halt immer mehr und immer mehr", erklärte er. Dass er sich dabei nicht für den Mund nehmen lässt, machte er ebenfalls deutlich: "Ich sage immer, man muss sich nicht dumm hinstellen. Ja, ich habe keinen Bock auf Alex und Vanessa." Große Gedanken darüber, ob er in zukünftigen Formaten auf sie treffen könnte, habe er sich nach eigenen Angaben bislang jedoch nicht gemacht.

Yasin Cilingir ist kein Unbekannter im deutschen Reality-TV. Der am 28. Januar 1991 geborene Kandidat hat bereits in mehreren Formaten unter Beweis gestellt, dass er polarisieren kann – und dabei stets eine direkte Art an den Tag legt. Genau diese Offenheit zeigt sich nun auch in seinen Aussagen zu den Mitstreitern bei "Prominent getrennt", wo Ex-Paare noch einmal aufeinandertreffen und ihre Beziehungsgeschichte vor laufender Kamera aufarbeiten.

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RTL Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell