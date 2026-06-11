"Geschmacklos": KI-Fotos von Mette-Marit empören Experten

Auf Facebook kursieren derzeit KI-generierte Bilder, die Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen schwer krank in einem Krankenhausbett zeigen – umgeben von ihrer Familie. Die gefälschten Fotos werden von langen Texten begleitet, in denen Nutzer um Gebete und Unterstützung für die Kronprinzessin bitten. Besonders pikant: Viele der Posts thematisieren auch Marius Borg Høiby (29), Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet.

Königshaus-Expertin und ehemalige Hofdame Tove Taalesen zeigt sich gegenüber Nettavisen empört: "Das ist eines der geschmacklosesten Dinge, die ich seit Langem gesehen habe. Die Kronprinzenfamilie befindet sich in einer äußerst schwierigen Situation, und dann entscheiden sich manche dazu, gefälschte Krankenhausbilder zur Unterhaltung, für Aufmerksamkeit oder für Klicks zu erstellen. Ich verstehe ehrlich gesagt den Bedarf nicht." Sie fügte hinzu, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion immer schwerer zu erkennen seien: "Wenn gefälschte Bilder echt aussehen, riskieren wir, dass auch das Vertrauen in echte Bilder und Dokumentationen geschwächt wird." Auch rechtlich könnte die Verbreitung dieser Bilder Konsequenzen haben: Anwalt Jon Wessel-Aas erklärte gegenüber dem Sender TV 2, dass die Veröffentlichung solcher Aufnahmen ohne Zustimmung der abgebildeten Person gegen das Recht am eigenen Bild sowie das Recht auf Privatsphäre verstoßen würde – und dass dies auch auf KI-generierte Bilder zutreffe. Meta teilte mit, die entsprechenden Profile zu untersuchen.

Mette-Marits Gesundheitszustand hatte zuletzt für große Bestürzung in Norwegen gesorgt. Seit 2018 ist bekannt, dass die Kronprinzessin an Lungenfibrose erkrankt ist. Wie Lungenspezialist Are Holm beim Rikshospitalet kürzlich auf einer Pressekonferenz erklärte, sei die Lungenfunktion in den vergangenen Monaten dramatisch gesunken, weshalb eine Lungentransplantation notwendig ist. Mette-Marit wurde auf die Transplantationsliste gesetzt. Die Nachricht hatte in Norwegen eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst: Allein am Tag der Bekanntmachung registrierten sich mehr als 2.000 Norweger neu als Organspender.

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim norwegischen Nationalfeiertag am königlichen Schloss in Oslo, 17. Mai 2026