Darum sprechen Mike und Leyla über unerfüllten Kinderwunsch

Mike Heiter (34) und seine Frau Leyla Heiter (30) gehen offen mit einem sehr persönlichen Thema um: Die beiden Realitystars sprechen öffentlich über ihren unerfüllten Kinderwunsch und machen damit deutlich, dass das Leben hinter den Kulissen nicht immer so strahlend ist, wie es auf Social Media erscheint. In einem Interview mit Promiflash erklärte Leyla nun, warum ihr und Mike das Thema so am Herzen liegt und weshalb sie sich dazu entschieden haben, auch diese schwierige Seite ihres Lebens mit ihren Fans zu teilen.

Der Grund dafür sei vor allem das Gefühl der Verbundenheit mit ihren Followern, erklärte Leyla: "Weil wir einfach auch wissen, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, denen das genauso geht. Und viele sehen uns ja trotzdem auch als Vorbild oder so und ich will denen einfach vermitteln, dass die ganzen Problemchen, die alle anderen haben, auch wir Promis haben können." Deshalb empfinde sie es als wichtig, transparent zu sein und sich auch einmal von einer verletzlichen Seite zu zeigen: "Nicht immer nur Glanz und Glamour."

Leyla hatte bereits an ihrem 30. Geburtstag öffentlich gemacht, dass sie und Mike sich seit ihrer Hochzeit vor etwa neun Monaten ein Kind wünschen, es bislang aber aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht geklappt hat. Gegenüber Bild hatte sie damals erklärt, ihr größter Wunsch sei es, Mama zu werden – am liebsten sogar von vier Kindern.

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter in London

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter nach ihrer Operation im Krankenhaus, Februar 2026