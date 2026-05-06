Ein Rapper: Ist das der neue Mann an Palina Rojinskis Seite?

Palina Rojinski (41) hat ihren 41. Geburtstag auf ganz besondere Weise gefeiert: Die Moderatorin und Schauspielerin reiste nach Sizilien und gönnte sich einige Tage im Luxushotel San Domenico Palace in Taormina. Auf Instagram postete die Moderatorin Eindrücke aus ihrem Urlaub. Das ehemalige Kloster hoch über den Klippen mit Blick auf das Mittelmeer gehört zur Four Seasons-Gruppe und ist spätestens seit der Erfolgsserie The White Lotus ein begehrter Hotspot unter Stars und Sternchen. Doch offenbar reiste Palina nicht allein in das italienische Traumziel – Bunte will exklusiv erfahren haben, wer die Moderatorin auf ihrer Geburtstagsreise begleitete.

Dem Magazin zufolge soll der deutsch-brasilianische Rapper Lucio101, bürgerlich Lucas Rother, der neue Mann an Palinas Seite sein. Der 26-Jährige ist in Berlin-Mitte aufgewachsen und zählt zu den bekanntesten Rappern Deutschlands: Fast eine halbe Million Menschen folgen ihm auf Instagram, auf Spotify kommt er auf rund 2,1 Millionen monatliche Hörer. Palina selbst gab auf Instagram zwar keinen Hinweis auf Gesellschaft, teilte aber ausgelassen Eindrücke aus ihrem Urlaub und schwärmte: "Ich hör doch gleich schon auf, aber es ist einfach zu dolce hier."

Dass Palina gerade in der schönen Kulisse Siziliens entspannt, passt auch zu ihrer aktuellen beruflichen Lage. In der neuen ZDF-Serie "My Ex" ist die Moderatorin, die neben ihrer Fernsehkarriere auch als Model und Schauspielerin tätig ist, auf der Suche nach der großen Liebe. Die Wahl-Berlinerin wurde einem breiten Publikum durch ihre Zeit bei MTV bekannt und arbeitet seitdem regelmäßig als Moderatorin, unter anderem für größere TV-Formate. Ob es sich bei Lucio101 tatsächlich um ihren neuen Partner handelt, haben weder sie noch der Rapper bisher öffentlich bestätigt.

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Instagram / palinski Palina Rojinski, Schauspielerin

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Imago Lucio101 beim Heroes Festival 2024 auf der Expo Plaza in Hannover

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Instagram / palinski Moderatorin Palina Rojinski macht ein Selfie.

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