Palina Rojinski und Riccardo Simonetti starten neuen Podcast

Palina Rojinski (41) und Riccardo Simonetti (33) haben gemeinsam einen neuen Video-Podcast gestartet. Das Format hört auf den Namen "Saus und Applaus" und ist ab dem 17. Juli 2026 auf Spotify verfügbar. Jeden Freitag setzen sich die beiden befreundeten Entertainer zusammen und sprechen über Popkultur, Freundschaft, Beauty, Lifestyle, Trends, Astrologie und die Medienwelt. Dazu kommen aber auch persönlichere Themen wie kleine Alltagsdramen und große Lebensfragen. Das Besondere: Das Format ist von Anfang an als Video-Podcast konzipiert, sodass die Zuschauer nicht nur zuhören, sondern die Gespräche auch miterleben können – inklusive spontaner Reaktionen und der Vertrautheit zweier Menschen, die sich seit vielen Jahren kennen.

Den Titel "Saus und Applaus" haben die beiden bewusst gewählt – er steht für den Medienrummel, den beide aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennen. Palina beschrieb das neue Format in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, so: "Ich liebe Gespräche, die irgendwo bei Beauty und Sternzeichen anfangen und dann plötzlich mitten im Leben landen. Mit Riccardo passiert genau das ständig." Und Riccardo ergänzte: "Mir gefällt die Vorstellung, dass Menschen uns nicht nur zuhören oder zusehen, sondern sich ein bisschen so fühlen, als wären sie Teil unseres Talks."

Palina und Riccardo sind beide schon seit Jahren feste Größen in der deutschen Medienlandschaft. Die Moderatorin und Schauspielerin startete bereits 2019 mit "Podkinski" einen der erfolgreichsten Interviewpodcasts im deutschsprachigen Raum. Riccardo ist neben seiner Arbeit als Moderator und Bestseller-Autor auch als Aktivist bekannt und setzt sich öffentlich für Gleichberechtigung und Toleranz ein. 2021 gründete er die Riccardo Simonetti Initiative e.V. Für "Saus und Applaus" bringen die beiden langjährigen Freunde nun ihre unterschiedlichen Perspektiven und Communitys zusammen.

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Spotify / Felix Krüger Palina Rojinski und Riccardo Simonetti, Podcast-Cover von "Saus & Applaus"

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Spotify / Felix Krüger Palina Rojinski und Riccardo Simonetti, Podcast-Cover von "Saus & Applaus"

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Instagram / palinski Palina Rojinski und Riccardo Simonetti bei seiner Hochzeit