Darum war Ernährung für Palina Rojinski "negativ besetzt"

Palina Rojinski (40) spricht so offen wie selten über ihren Körper und ihr Verhältnis zum Essen – und verrät, wie sehr sie das als Teenager geprägt hat. In einem RTL-Interview erzählte die Moderatorin, dass sie als Jugendliche in der rhythmischen Sportgymnastik "eigentlich immer Diät halten" musste. Das hatte Folgen: "Ernährung war ein wichtiges Thema, aber bei mir eher negativ besetzt." Mitte Januar saß Palina, die in jungen Jahren Opfer von Gewalt in einer Beziehung wurde, für eine Stunde an einer Edeka-Kasse, um Spenden für Projekte zur Förderung von Ernährung und Bewegung bei Kindern und Jugendlichen zu sammeln – eine Aktion, die eng mit ihrer eigenen Geschichte verknüpft ist und in Berlin stattgefunden hat. Heute gehe sie anders mit sich um, sagte sie, und setze auf Balance statt Zwang.

Im Gespräch beschrieb Palina, wie sich ihr Blick verändert hat: Sie liebe Essen und habe über die Jahre gelernt, sich damit bewusst zu belohnen – und zwar so, dass es ihrer Gesundheit und ihrer Laune guttut. Der Weg dahin sei ein Lernprozess gewesen, erschwert durch allgegenwärtige Schönheitsideale. "Wir sind ja keine Roboter oder Maschinen", sagte sie gegenüber RTL. Deshalb zeigt sich die modebewusste Schauspielerin auch auf Social Media ungeschminkt, mit Pickelchen oder Augenringen, um zu verdeutlichen, wie viel Vorbereitung hinter perfekten Bildern steckt. Sport gehöre für sie heute phasenweise dazu, danach dürfe auch Ruhe sein. Ihr Rat an junge Menschen: kleine, erreichbare Ziele statt unerreichbarer Perfektion, denn am Ende gehe es um ein gutes Gefühl im eigenen Körper.

Privat legt Palina Wert auf Erdung und ehrliche Einblicke. Das ist einer der Gründe, warum ihre Fans die Social-Media-Beiträge der Moderatorin schätzen. Wenn sie über Balance spricht, meint sie nicht nur Fitness und Food, sondern auch den Alltag zwischen Dreharbeiten und Reisen. In den vergangenen Monaten zeigte sie mehrfach, dass Verletzlichkeit Teil ihrer öffentlichen Stimme ist und persönliche Themen bei ihr Raum finden. Sie finde es einfach problematisch, dass man von morgens bis abends Schönheitsbildern ausgesetzt sei, erklärte sie im Interview. Man beginne dann automatisch, sich zu vergleichen. Die Berlinerin wurde 2009 mit der Sendung "MTV Home" an der Seite von Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) bekannt und startete damit ihre TV-Karriere. Es folgten Filmrollen in Komödien wie "Nightlife" und "Willkommen bei den Hartmanns".

Instagram / palinski Palina Rojinski, Schauspielerin

Getty Images Palina Rojinski bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall in London

Getty Images Palina Rojinski und Joko Winterscheidt im November 2010