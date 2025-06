Palina Rojinski glänzt in neuer ZDF-Dramedy-Serie "My Ex"

Palina Rojinski (40) übernimmt die Hauptrolle in der neuen ZDFneo-Serie "My Ex" und begibt sich in ihrer Rolle als Ivy auf eine emotionale Spurensuche. Die sechsteilige Dramedy erzählt die Geschichte einer erfolgreichen Interior- und Set-Designerin, die trotz ihrer Karriere und eines tollen Freundeskreises das fehlende Puzzlestück in ihrem Leben nicht ignorieren kann – eine glückliche Partnerschaft. Eine vielversprechende Prophezeiung, die sie in einem Esoterikladen erhält, bringt Ivy schließlich auf eine überraschende Mission: Sie soll ihre wahre Liebe unter ihren Ex-Partnern wiederentdecken, bevor der Sommer endet; ansonsten werde sie für immer allein bleiben. Ob das klappt? Die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Die Dreharbeiten zur Serie finden derzeit in Tschechien statt und laufen noch bis September, wie DWDL berichtet. Neben Palina, die mit ihrer charmanten Ausstrahlung und ihrem Hang zur Spiritualität perfekt in die Rolle der impulsiven Ivy passt, ist die Serie mit zahlreichen weiteren prominenten Namen besetzt. Stars wie Caro Cult (30), Caro Daur (30) und Benno Fürmann (53) werden ebenfalls in der ZDF-Produktion zu sehen sein. Die Serie basiert auf der 2007 erschienenen Vorlage "My(thological) Ex" der israelischen Autorin Sigal Avin und bringt damit internationalen Flair ins deutsche Fernsehen.

Palina, die sich bereits als Moderatorin, Schauspielerin und Model einen Namen gemacht hat, brilliert seit Jahren durch ihre Vielseitigkeit in der TV-Landschaft. Die gebürtige Berlinerin hat sich mit Projekten wie "Jerks" und "Where's Wanda?" in der Film- und Serienwelt etabliert und sorgt mit ihrer lockeren Art regelmäßig für Begeisterung bei ihrem Publikum. Besonders, da die 40-Jährige auch privat für ihren Hang zur Esoterik bekannt ist, scheint das neue ZDFneo-Projekt hervorragend zu ihr zu passen: Vor wenigen Jahren plante sie sogar ihre Hochzeit nach dem Stand der Planeten. Ob die spätere Auflösung der Verlobung letztendlich auch eine kosmische Eingebung war, ließ Palina damals offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Palina Rojinski, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / palinski Palina Rojinski in Bangkok, 2025

Anzeige Anzeige