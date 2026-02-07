Schneekönigin: Palina Rojinski genießt eisige Temperaturen

Palina Rojinski (40) zeigt der Kälte die kalte Schulter – und wirkt dabei wie eine Schneekönigin. In einem erfrischenden Instagram-Rückblick auf den Januar strahlt die Moderatorin dick eingepackt im Schnee in die Kamera, die Sonnenbrille sitzt lässig auf der Nase. Zu sehen ist, wie Palina mit einem Hund über gefrorenes Eis tollt und sichtlich Spaß an den eisigen Temperaturen hat. Der Mini-Film und die Fotos entstanden in Deutschland, wo sie die frostigen Tage offenbar in vollen Zügen genießt. Mit Freunden geht es in Restaurants und zu Events in Berlin, zwischendurch hält sie sich mit Wärmepflastern warm – und kommentiert das Ganze mit einem augenzwinkernden "Danke Jahrnuar".

Der Monatsrückblick versammelt mehrere Momentaufnahmen: Ein besonderes Highlight war ihr Besuch beim NBA-Showdown in Berlin, wo sie mit Basketballstar Franz Wagner posiert. Dezember und Januar scheinen seit jeher besonders wichtige Monate für die The Masked Singer-Jurorin zu sein. Wie sie auf Instagram zeigte, widmete sich die Moderatorin rund um den Jahreswechsel den sogenannten Raunächten – jener mystisch aufgeladenen Periode zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Diese Zeit, die Palina als "magische Zeit zwischen den Jahren" beschreibt, hat im europäischen Brauchtum eine lange Tradition: Schon in der frühen Neuzeit galt sie als besonders empfänglich für spirituelle Rituale, Tierkommunikation und prophetische Eingebungen.

Abseits der Eiskulisse pflegt Palina ihren Mix aus Mode-, Kultur- und City-Momenten, der ihre Fans schon länger begeistert. Auf roten Teppichen setzt die Schauspielerin regelmäßig auf starke Auftritte in Weiß und Metallic-Tönen, während sie privat gerne lässige Streetwear mit Statement-Accessoires kombiniert. Neben ihrer tiefgehenden Selbstreflexion zum Jahreswechsel und ihrer Liebe zur Natur überzeugt Palina nicht nur als charmante Moderatorin, sondern auch als vielseitige Schauspielerin. Zuletzt brillierte die gebürtige Russin auf der Kinoleinwand in einer neuen Rolle: In dem aktuellen Bibi-Blocksberg-Film "Das große Hexentreffen" verkörpert sie keine Geringere als Karla Kolumna, die legendäre rasende Reporterin – und das in einem für sie sehr unauffälligen Look.

Instagram / palinski Moderatorin Palina Rojinski macht ein Selfie.

Instagram / palinski Moderatorin Palina Rojinski genießt eisige Temperaturen mit ihrem Hund.

Getty Images Palina Rojinski bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall in London

