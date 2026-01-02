Palina Rojinski feiert Raunächte als "magische Zeit"

Palina Rojinski (40) verhilft einem alten Brauch zu neuem Glanz: Auf Instagram zelebriert die Moderatorin nun zum wiederholten Mal die sogenannten Raunächte, die zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar liegen. Dieser laut Palina "magischen Zeit zwischen den Jahren" fällt im europäischen Brauchtum eine besondere Bedeutung zu: Bereits in der frühen Neuzeit verbreitete sich der Glaube, diese Tage seien für Geisterbeschwörungen, Kontaktaufnahme mit Tieren und wahrsagerische Praktiken besonders geeignet. Auch für die Influencerin scheint sich während der Raunächte ein besonderes Tor zur übersinnlichen Welt zu öffnen: Für sie würde es während dieser Tage Erkenntnisse regnen, Beziehungen und Muster würden klarer werden – es entstehe Raum für Neues.

Die Raunächte gelten in esoterischen Kreisen seit jeher als eine Phase, in der die Grenzen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt besonders durchlässig sein sollen. So finden sich alte Rituale wie die Verwendung von Orakeln oder das Räuchern, das einst zur Reinigung von Räumen und Ställen genutzt wurde, auch heute in moderner Form wieder. Neben Palina, die ihren Followern unter anderem zum Führen eines Traumtagebuchs rät, feiert auch Influencerin Louisa Dellert diese Zeit, etwa durch das sogenannte 13-Wünsche-Ritual. Jeden Abend werden dabei handschriftlich festgehaltene Wünsche verbrannt, wodurch diese symbolisch dem Universum übergeben werden – ein Wunsch bleibt jedoch übrig, um ihn selbst zu realisieren.

Abseits ihrer groß angelegten Selbstreflexion zum Jahreswechsel begeistert Palina ihre Fans nicht nur regelmäßig mit Moderationstalent, sondern auch mit ihren schauspielerischen Leistungen. Erst kürzlich war die gebürtige Russin in einer brandneuen Rolle in den Kinos zu sehen: Im Bibi-Blocksberg-Film "Das große Hexentreffen" spielte sie Karla Kolumna, die rasende Reporterin. In dem Streifen überraschte die sonst auffällig gekleidete Palina durch einen ungewöhnlichen Look mit schlichter Frisur, Pullunder und großer Brille.

Instagram / palinski Palina Rojinski in Bangkok, 2025

Getty Images Palina Rojinski, Moderatorin

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin