Palina Rojinski spielt Kultfigur in Bibi-Blocksberg-Film

Palina Rojinski (40) übernimmt nun eine der wohl ikonischsten Rollen im neuen Bibi-Blocksberg-Kinofilm "Das große Hexentreffen". Die Moderatorin und Schauspielerin wird als die rasende Reporterin Karla Kolumna zu sehen sein und zeigt sich darin von einer völlig neuen Seite. Mit schulterlangem, brünettem Haar, großer Brille und Pullunder ist sie kaum wiederzuerkennen – ein Look, der in den sozialen Medien bereits für Aufsehen sorgt. Auf Instagram verkündete die 40-Jährige begeistert: "Ich habe sensationelle News!" Der Kinofilm, auf den Fans der jungen Hexe gespannt warten, startet schon am 11. Dezember in den Kinos.

Karla Kolumna, die neugierige Reporterin aus dem Bibi-Blocksberg-Universum, zählt laut Tag24 zu den beliebtesten Charakteren. Seit jeher ist sie ein Publikumsliebling: temperamentvoll, schlagfertig und immer auf der Jagd nach der nächsten großen Schlagzeile. Der neue Film kombiniert bekannte Figuren mit einer fantasievollen Handlung und soll vor allem die kleinen Zuschauer begeistern – doch auch Erwachsene dürfen sich auf nostalgische Momente freuen. Fans können gespannt sein, wie Palina sich in der Rolle der kultigen Reporterin behauptet. Auf Instagram sammeln sich bereits zahlreiche begeisterte Kommentare: "Nein, wie super ist das denn?! Meine Tochter wird es lieben", schreibt eine Nutzerin.

Schon in der Vergangenheit bewies Palina ihre Wandlungsfähigkeit und ihr schauspielerisches Talent, zuletzt in der ZDFneo-Dramedy-Serie "My Ex". In der Rolle der Ivy beeindruckte sie mit ihrer Darstellung als erfolgreiche Designerin auf emotionaler Spurensuche. Palina, die sich zudem bereits als Moderatorin und Model einen Namen gemacht hat, zeigt im neuen Bibi-Blocksberg-Film nun einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Ihre Fans dürfen sich daher nicht nur auf den Kinostart freuen, sondern auch darauf, wie Palina einer Kultfigur wie Karla Kolumna ihre ganz eigene Note verleihen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Palina Rojinski bei den GQ Men of the Year Awards 2025 im Metropol Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Cast und Team bei der Premiere von "Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen" in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Palina Rojinski bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall in London