Große Oberweite: Palina Rojinski schämte sich für Körper

Palina Rojinski (41) ist heute eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands – und hat auch keine Scheu, ihren Körper zu zeigen. Doch das war nicht immer so. In einem Interview mit RTL, das anlässlich der Vorstellung ihrer neuen Lingeriekollektion geführt wurde, spricht die Moderatorin und Schauspielerin offen über jahrelange Selbstzweifel: "Ich habe mich schon für meinen Körper irgendwie geschämt." Vor allem ihre große Oberweite belastete sie lange. "Das kennen dann die Mädels, die irgendwie in der Pubertät auf einmal Formen kriegen. Da ist man psychisch noch gar nicht so weit auf diese Wirkung, die man dann bei manchen Leuten erzielt", erklärt sie gegenüber dem Sender.

Zur emotionalen Belastung kamen praktische Probleme hinzu: Passende BHs, Badeanzüge und Unterwäsche zu finden, war für Palina jahrelang eine Herausforderung. "Weil mir einfach fast nichts passt. Es ist immer zu klein und wenn es groß ist, dann hält es nicht und sieht immer alles trutschig aus", erzählt sie. Auch beruflich wurde die Berlinerin auf ihre Körperform reduziert: "Die Rollen und Shootings, die mir anfangs angeboten wurden, gingen alle in so eine Playboy-Richtung. Das ist schon extrem, wie einem aufgrund seines Körpers versucht wird, ein gewisses Projektionsbild überzustülpen."

Gegenüber dem Magazin Glamour hatte die Moderatorin außerdem betont: "Innerlich war ich noch sehr kindlich, aber immer, wenn ich mal ein enges Tanktop getragen habe, wurde ich von meiner Umwelt ungefragt sexualisiert. Auch von den Frauen. Ich habe mich ständig gefühlt, als müsste ich mich für meine großen Brüste entschuldigen." Heute hat sich Palinas Verhältnis zu ihrem Körper grundlegend gewandelt. "Das ist mein Körper. Ich fühle mich wohl damit. Ich will mich auch gar nicht verstecken", meint sie im aktuellen Interview. Rund drei Millionen Menschen folgen der 41-Jährigen mittlerweile auf Instagram. Neben ihrer Karriere als Moderatorin und Schauspielerin war Palina in ihrer Jugend auch sportlich aktiv – sie ist ehemalige Juniorenmeisterin in rhythmischer Sportgymnastik.

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Imago Palina Rojinski, Cannes im Mai 2026

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Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

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Imago Palina Rojinski, Berlin im Januar 2026