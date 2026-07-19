Riccardo Simonetti warnt vor KI-Fakes und Online-Gefahren

Plötzlich taucht ein Video auf, in dem Riccardo Simonetti (33) in seinem Wohnzimmer sitzt und ein Produkt bewirbt – doch der Moderator und Autor hat die Werbung nie gedreht. Hinter dem Clip steckt eine täuschend echte KI-Fälschung, die viele seiner Follower für echt hielten. "Ich sitze in meinem Wohnzimmer und habe so ein Produkt beworben und das war einfach eins zu eins AI-Fake", schilderte der 33-Jährige jetzt in einem Interview mit der dpa. "Es sah wirklich so aus, dass ganz viele Menschen das geglaubt haben." Der Fall macht deutlich, wie realistisch solche Deepfakes inzwischen geworden sind – und wie leicht sie Menschen täuschen können.

Im dpa-Interview nutzte Riccardo die Gelegenheit auch, um grundsätzliche Kritik an der Entwicklung sozialer Medien zu äußern. Während frühere Plattformen wie Myspace noch individuelle Gestaltung erlaubt hätten, seien alle heutzutage denselben Trends ausgeliefert. "Deine Videos werden nur noch ausgespielt, wenn du dieselbe Musik benutzt, dieselben Reels machst wie jeder andere", sagte er. "Algorithmen sehen dich nur, wenn du das machst, was alle machen. Jeder versucht nur noch 'ne Kopie von jemand anderem zu sein." Gemeinsam mit Palina Rojinski (41) bringt Riccardo jetzt einen neuen Videopodcast heraus: "Saus & Applaus" erscheint ab diesem Freitag bei Spotify.

Auch Palina meldet sich in dem neuen Format zu Wort – und teilt Riccardos Sorgen rund um soziale Medien. "Ich finde auch, dass Algorithmen einfach auch sehr gefährlich sind", sagte die Moderatorin laut dpa. Sie warnt davor, dass Algorithmen Sichtweisen verengen können: Wer ein- oder zweimal Videos zu einem bestimmten Thema anschaue, bekomme anschließend immer wieder Inhalte präsentiert, die dieselbe Perspektive widerspiegeln. Es sei leicht, in Fallen zu geraten und "wirklich nicht gut recherchierte Videos als bare Münze zu nehmen", so Palina. Sie plädiert deshalb für stärkere Regulierungen im Umgang mit solchen Plattformen.

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Getty Images Ricardo Simonetti beim Deutschen Filmpreis 2026 im Palais am Funkturm in Berlin

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Spotify / Felix Krüger Palina Rojinski und Riccardo Simonetti, Podcast-Cover von "Saus & Applaus"

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Imago Palina Rojinski, Berlin im Januar 2026