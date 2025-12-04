Palina Rojinski verzaubert bei Londoner Fashion Awards 2025

Palina Rojinski (40) machte bei den The Fashion Awards 2025 in London den roten Teppich unsicher. Dabei wählte sie einen Look, der ihr wohl die Blicke aller Anwesenden sicherte: Die Schauspielerin strahlte in einem einzigartigen weißen Kleid, das ihr Dekolleté zur Schau stellte und mit seinen auffälligen Schulterdetails ein wenig an Engelsflügel erinnerte. Ihren Look rundete sie mit einem silbernen Collier und einer eleganten Hochsteckfrisur ab.

Palina ist nicht der einzige deutsche Promi, der auf der beeindruckenden Veranstaltung ein Mode-Highlight lieferte. Auch Bill Kaulitz (36) lief über den roten Teppich. Der Tokio Hotel-Frontmann setzte mit einem blauen XXL-Glitzeranzug, kombiniert mit einem silbernen Netzoberteil, ein Statement. Mit ihren Styles reihten sich die beiden in eine Gästeliste voller internationaler Prominenter ein, darunter unter anderem auch die Sängerinnen Rita Ora und Lilly Allen sowie Kylie Minogue.

Die bekannte Podcasterin zeigt sich gerne in aufwendigen und extravaganten Looks. Gleichzeitig steht Palina aber auch für ihre Natürlichkeit und ihre authentische Art, mit der sie schon seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Film- und Show-Welt ist. Immer wieder gewährt die 40-Jährige ihren Fans auch private Einblicke, sei es mit Schnappschüssen aus dem Urlaub oder kleinen Updates über ihr Liebesleben.

Getty Images Palina Rojinski bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall in London

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, London

Getty Images Palina Rojinski bei den GQ Men of the Year Awards 2025 im Metropol Berlin