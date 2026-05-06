Große Liebe? Babu zeigt erstmals Gesicht ihres Partners

Realitystar Babu macht ihre Beziehung ein Stück weit öffentlicher: Auf Instagram teilte sie nun ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Freund zeigt – und auf dem erstmals auch sein Gesicht zu sehen ist. Darauf küsst er sie zärtlich auf die Wange. Seit dem vergangenen Herbst ist Babu wieder in festen Händen, doch bisher hielt sie ihren Partner konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Wenn er überhaupt auf Bildern auftauchte, dann allenfalls von hinten.

Zu dem neuen Foto schrieb Babu: "Wenn es echt ist, kreuzen sich die Wege noch einmal." Damit deutet sie an, dass sie und ihr Freund sich bereits seit Längerem kennen. Weitere Einblicke in ihre Beziehung gewährt sie ihren Fans allerdings vorerst nicht: Wie der Mann an ihrer Seite heißt und wie die beiden sich kennengelernt haben, behält die Reality-TV-Bekanntheit weiterhin für sich.

Schon vor einigen Monaten hatte Babu auf Instagram ein kuscheliges Foto mit dem geheimnisvollen Mann geteilt. Damals war sein Gesicht ebenfalls nicht zu erkennen. Babu begleitete den Post damals mit gefühlvollen Worten, in denen sie ihn als ihren Seelenverwandten bezeichnete. Nun lüftet sie zumindest einen kleinen Teil des Schleiers um ihre neue Liebe.

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Instagram / babuu.official Babu und ihr Freund, Mai 2026

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Instagram / babuu.official Babu im März 2023

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Instagram / babuu.official Reality-TV-Darstellerin Babu und ihr neuer Partner