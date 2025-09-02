Liebe? So verblieben Babu & Felix nach "Prominent getrennt"

Prominent getrennt war für Babu und Felix ein großes Auf und Ab: Manchmal verstanden sich die beiden Ex-Partner gut, in vielen Spielen fielen sie durch gute Zusammenarbeit und Kommunikation auf. Es gab allerdings auch sehr viel Streit. In der finalen Folge scheiden die beiden schließlich aus und wirken plötzlich wie ein Herz und eine Seele. "'Prominent getrennt' hat mir gezeigt, dass Babu immer in meinem Herzen sein wird", betont Felix. Babu bezeichnet die Zeit als "sehr emotionale Reise" und meint: "Ich glaube, ich muss das erst mal alles verarbeiten."

Dann kommen Babu die Tränen und Felix nimmt sie tröstend in den Arm. Liegt da etwa ein Liebescomeback in der Luft? Der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat ist sich sicher: "Ob wir eine Chance haben für die Zukunft? Hundertprozentig Ja!" Die beiden Kandidaten planen, sich nach der Show zu treffen und wieder mehr miteinander zu reden. Die Dreharbeiten zu "Prominent getrennt" liegen mittlerweile fast ein Jahr zurück – was sich in der Zwischenzeit zwischen den beiden entwickelt hat, bleibt also vorerst abzuwarten.

Spätestens in der kommenden Woche werden die Fans Gewissheit haben. Wie RTL ankündigt, gibt es für die diesjährige Staffel von "Prominent getrennt" nämlich ein großes Wiedersehen, das am 9. September auf RTL+ zum Stream bereitsteht. Moderiert wird die Reunion von keiner Geringeren als Charlotte Würdig (47). Auf TikTok zeigt sie sich im Regencape und deutet an: "Wer die Staffel kennt, weiß, da wird es häufiger nass." Damit spielt die Ex von Sido (44) auf die Sektduschen an, die der ein oder andere wütende Kandidat verteilt hat. Ob es auch beim Wiedersehen so hoch hergehen wird, bleibt abzuwarten.

RTL "Promi Big Brother"-Kandidaten Babu und Felix

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Babu

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Felix