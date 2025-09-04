So steht Felix nach "Prominent getrennt" zu seiner Ex Babu

Das Ex-Paar Felix und Babu nahmen gemeinsam an Prominent getrennt teil. Noch während der Dreharbeiten planten die beiden, ihrer Liebe eventuell noch eine zweite Chance zu geben. Felix zeigte sich in der Sendung optimistisch und meinte, sie hätten "hundertprozentig" noch eine Chance. Doch in einem Interview mit "Blitzlichtgewitter" schilderte der Reality-TV-Darsteller seine jetzige Beziehung zu Babu ganz anders. "Distanziert. Also gar nichts", fasste Felix das Verhältnis knapp zusammen und fügte hinzu, dass er weder Liebe noch Hass für seine Ex-Partnerin empfinde.

Felix betonte, damit vollkommen fein zu sein, und verriet weiter: "Ich wünsche ihr eigentlich nur das Beste. Wünsche alles Gute. Ich wünsche ihr ein langes Leben, dass sie glücklich wird, weil sie ist ein Mensch, der es verdient hat." Diese Worte zeigen, dass Felix keinen Groll gegen Babu hegt, auch wenn zwischen den beiden kein Kontakt mehr besteht. Interessanterweise hat Babu sich nach ihrem Auftritt in "Prominent getrennt" für eine Therapie entschieden, um nach der turbulenten Zeit in der Show wieder zu sich zu finden. Auf die Frage, ob auch Felix eine Therapie in Betracht gezogen habe, antwortete er eindeutig mit "Nein".

Am 9. September dürfen sich die Prominent getrennt-Zuschauer auf mehr Einblicke freuen. Auf RTL+ wird es nämlich ein Wiedersehen der sechs Ex-Paare geben. Das Comeback wird dabei von niemand Geringerem als Charlotte Würdig (47) moderiert. "Als absolute Reality-Junkie freue ich mich unfassbar, kommentieren zu dürfen, wenn ab-, auf- und vorgerechnet wird!", erklärte die Moderatorin in einem Instagram-Reel der Show.

RTL "Promi Big Brother"-Kandidaten Babu und Felix

RTL Babu und Felix, "Prominent getrennt"-Kandidaten

RTL / Guido Engels Charlotte Würdig, Moderatorin

