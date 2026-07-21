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Babu (Reality-TV-Star)
"Beauty & The Nerd"-Bekanntheit Babu hat ihr Baby verloren
"Beauty & The Nerd"-Bekanntheit Babu hat ihr Baby verlorenInstagram / babuu.officialZur Bildergalerie

"Beauty & The Nerd"-Bekanntheit Babu hat ihr Baby verloren

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min
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Traurige Nachrichten von Babu: Die Reality-TV-Bekanntheit hat auf Instagram bekanntgegeben, dass sie und ihr Mann eine Fehlgeburt erlitten haben. Das Paar verlor sein Baby in der zwölften Schwangerschaftswoche – kurz bevor sie die freudige Neuigkeit eigentlich öffentlich machen wollten. Babu erklärt gegenüber ihrer Community auf der Plattform, dass dies der Grund gewesen sei, weshalb sie sich in den vergangenen Wochen zurückgezogen habe. Auch mehrere geplante TV-Formate hätten sie und ihr Mann deshalb absagen müssen.

In ihrer Instagram-Story schreibt Babu: "Ich bekomme viele Nachrichten, wann ich wieder in Shows zu sehen bin oder ob ich noch Reality mache. Es gibt einen Grund, wieso mein Mann und ich dieses Jahr mehrere Formate absagen mussten. Es sollte eigentlich ein schöner Grund sein." Dann gibt sie die traurige Nachricht preis: "Wir waren schwanger, haben aber vor drei Wochen unser Baby in der 12. SSW verloren." Sie bittet ihre Follower darum, keine Beileidsbekundungen zu schicken: "Ich weiß, dass es euch leidtut und dass ihr die beste Community seid!" Abschließend kündigt sie an: "Bald kommt wieder mehr."

Babu nahm 2024 an der fünften Staffel von Beauty & The Nerd teil, wo sie als extrovertierte Beauty gemeinsam mit Nerd Kilian antrat. Abseits des TV-Bildschirms führt die Kosmetikstudio-Inhaberin aus Oberhausen ihr Privatleben eigentlich sehr diskret. Seit dem vergangenen Herbst ist sie wieder in festen Händen – ihren Partner hielt sie lange konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Erst vor einigen Monaten zeigte sie auf Instagram erstmals ein Foto, auf dem sein Gesicht zu sehen ist.

Babu im März 2023
Instagram / babuu.official
Babu im März 2023
Babu zeigt ihren positiven Schwangerschaftstest
Instagram / babuu.official
Babu zeigt ihren positiven Schwangerschaftstest
Babu zeigt eine Ultraschallaufnahme von ihrem verlorenen Baby
Instagram / babuu.official
Babu zeigt eine Ultraschallaufnahme von ihrem verlorenen Baby
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