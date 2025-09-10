Verdächtige Story: Ist "Prominent getrennt"-Babu vergeben?

Reality-TV-Star Babu sorgt für neue Liebesgerüchte bei ihren Fans! Auf ihrem aktuellen Instagram-Account teilte sie eine Story, die die Herzen ihrer Follower höherschlagen lässt. In diesem Clip sieht man eine männliche Hand, die sanft ihre eigene streichelt. Die romantische Szene wurde von dem Song "Soulmate" von Natasha Bedingfield (43) untermalt. Ihr aktueller Aufenthaltsort? Babu genießt gerade die Sonne Kroatiens. Macht die Reality-TV-Darstellerin damit etwa eine neue Liebe offiziell?

Nach ihrer Teilnahme bei Prominent getrennt und dem gescheiterten Neuanfang mit ihrem Ex Felix Davidson schien es zunächst ruhig um Babus Liebesleben zu werden. Doch die neuen Bilder werfen ganz offensichtlich Fragen auf: Ist sie mit einem neuen Partner in Kroatien? Und wenn ja, wer ist dieser Mann? Offizielle Aussagen zu ihrem Beziehungsstatus hat die deutsche TV-Bekanntheit bislang aber nicht gemacht.

Hinter Babu liegt eine turbulente Zeit. Die Beziehung zu ihrem einstigen Partner Felix war von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt. Während Felix nach der Show anmerkte, dass zwischen ihnen inzwischen keine Gefühle mehr vorhanden seien, schien Babu zunächst nicht abgeneigt zu sein, die Beziehung zu kitten. Doch diese Pläne scheiterten und beide gingen getrennte Wege. Die aktuellen Hinweise lassen darauf schließen, dass Babu nun ein neues Kapitel aufschlägt. Ob sie dieses Abenteuer öffentlich machen wird, bleibt spannend.

Collage: Instagram / babuu.official, Instagram / babuu.official Collage: Reality-Bekanntheit Babu

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

RTL Felix und Babu bei "Prominent getrennt"