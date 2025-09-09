Das lief nach "Prominent getrennt" bei Babu & Felix Davidson

Zum Ende von Prominent getrennt sah es so aus, als könnten Felix Davidson und Babu ein romantisches Comeback feiern. Nach den Dreharbeiten holte die Realität sie jedoch ein. Bei der Reunion erzählt die Beauty & The Nerd-Bekanntheit, dass sie versucht hatten, ihrer Beziehung eine neue Chance zu geben – doch alles geriet ins Wanken, als Felix sie belog. "Total dumm, aber bei mir ist das so, wenn man mich einmal anlügt, dann ist es bei mir direkt vorbei", erklärt sie. Die Lüge schien zunächst harmlos: Er hatte nicht die Wahrheit gesagt, als sie ihn fragte, wann er einen Saunabesuch mit seinem Kumpel geplant hatte. Dennoch hatte sie ein schlechtes Bauchgefühl. "Warum lügst du mir wegen so einer Sche*ße ins Gesicht?", wettert sie.

Doch es passierten noch weitere Dinge, die zum Ende ihrer Beziehung führten. "Dann habe ich herausgefunden, dass er mit Frauen geschrieben hat, hinter meinem Rücken. Dann habe ich seine Sachen genommen, die er noch bei mir hatte, und habe die vor die Tür gestellt", schildert Babu. Ein weiterer Konfliktpunkt war, dass die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin nach dem Format mit einem Therapeuten sprechen wollte, da sie erkannt hatte, ein Problem mit emotionaler Abhängigkeit zu haben. "Felix hat dann gesagt: 'Nein, geh nicht in Therapie, ich hab Angst, dass du mich dann nicht mehr liebst. Wenn, dann will ich mit dir zusammen hingehen'", so Babu. Felix stimmt dem zu – und erklärt außerdem, dass er zwar bei Prominent getrennt sein manipulatives Verhalten erkannt habe, sie aber noch so sehr liebte, dass er sie nicht loslassen wollte.

Felix deutete bereits vor wenigen Tagen an, wie er und seine Ex mittlerweile zueinander stehen. Während er in der Show noch von einer zweiten Chance sprach, erklärte er im "Blitzlichtgewitter"-Podcast, dass ihre Beziehung heute ganz anders aussieht. "Distanziert. Also gar nichts", erzählte er knapp. Es seien jedoch weder Liebe noch Hass im Spiel und er sei völlig okay damit. "Ich wünsche ihr ein langes Leben, dass sie glücklich wird, weil sie ist ein Mensch, der es verdient hat", betonte der Reality-TV-Darsteller. Offenbar plant keiner von beiden, den Kontakt in naher Zukunft wiederaufzunehmen. Sowohl Felix als auch Babu haben nun die Gelegenheit, aus den jüngsten Ereignissen zu lernen und ihren eigenen Weg zu gehen.

RTL Babu und Felix, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

RTL Felix Davidson und Babu bei "Prominent getrennt" 2025

RTL Felix Davidson und Babu bei "Prominent getrennt" 2025