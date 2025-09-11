Nach "Prominent getrennt": Babu hält Beziehung lieber geheim

Reality-TV-Star Babu sorgt mit neuen Instagram-Stories für Aufsehen: In ihren Beiträgen ist die Beauty zu sehen, wie sie vertraut mit einem unbekannten Mann kuschelt und Händchen hält. Doch wer ist der geheimnisvolle Begleiter? Weitere Details sind rar – auf Nachfragen ihrer zahlreichen Follower hat Babu nun jedoch selbst reagiert: "Ich weiß, dass ihr alle so unfassbar neugierig seid, ich kann das auch komplett nachvollziehen. Aber, glaubt mir, die Zeit mit Prominent getrennt war auch nicht leicht für uns. Ich möchte das auf jeden Fall erst mal privat halten."

Eine offizielle Bestätigung über eine neue Liebe bleibt von der Reality-Darstellerin bislang aus. Stattdessen betont sie ihren Wunsch nach Privatsphäre. Vor allem nach den emotionalen Erfahrungen in der Sendung scheint es ihr wichtig zu sein, sich zunächst auf ihr neues Glück abseits der Öffentlichkeit zu konzentrieren. Doch ihre Anhänger sind bereits voller Neugier und hoffen darauf, bald weitere Einblicke in Babus Liebesleben zu erhalten.

Babus Entscheidung, ihr Liebesleben vorerst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, kommt nach einer turbulenten Zeit. Bei "Prominent getrennt" hatte sie mit ihrem Ex-Freund Felix Davidson für einige Dramen gesorgt. Besonders seine Unehrlichkeit hatte einen großen Riss in ihrer zwischenmenschlichen Beziehung hinterlassen. Nach den Dreharbeiten unternahm das Paar noch einmal einen Versuch, die alte Liebe wieder aufleben zu lassen – was jedoch scheiterte. Nun scheint die Influencerin ein neues Kapitel aufzuschlagen, auch wenn sie es diesmal ruhiger angehen lassen möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / babuu.official Babu, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Instagram / babuu.official Babu kuschelt mit einem Unbekannten, September 2025

Anzeige Anzeige

RTL Babu und Felix, "Prominent getrennt"-Kandidaten