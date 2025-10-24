Alle gegen Sandra Sicora? Auch Babu verteidigt jetzt Vicky

Das Drama um Sandra Sicora (33) geht in die nächste Runde! Nachdem Vicky, die sich kürzlich von ihrem Ex Gigi Birofio (26) getrennt hatte, im Netz scharf gegen Sandra schoss, ergreift nun auch Realitystar Babu Partei gegen sie. In ihrer Instagram-Story lässt sie kein gutes Haar an Sandra. "Du Ekelhafte, Sandra. Ich stehe zu 100 Prozent hinter Vicky", erklärt sie und kritisiert das angebliche Feingefühl von Sandra: "Es interessiert dich nicht, ob Menschen verletzt werden. Hauptsache, du hast wieder irgendwo dran gelutscht, um Einschaltquoten zu bekommen."

Der Streit zwischen Sandra und Vicky geht auf eine Liaison zwischen Sandra und Gigi während der Teilnahme an #CoupleChallenge zurück. Zwar waren Vicky und der 26-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch kein Paar, jedoch kamen sie nach den Dreharbeiten zusammen – weshalb Sandra die Influencerin darauf hinwies, sich die Ausstrahlung besser nicht anzuschauen. Nach ihrer Trennung beschuldigte Vicky ihren Ex, sie unter anderem mit Frauen aus der Reality-TV-Szene betrogen zu haben. Fans vermuteten sofort Sandra, doch Vicky verneinte – betonte jedoch, nichts Positives über die TV-Persönlichkeit zu sagen zu haben.

"Sie war eine der ersten, die gegen mich geschossen hat, obwohl ich noch gar nicht in der Öffentlichkeit war. [...] Diese Frau ist Abschaum. Richtig ekelhafter Mensch. Lass die vergebenen Männer in Ruhe!", schimpfte sie im Netz. Sandra hingegen konnte Vickys Wutausbruch nicht nachvollziehen – und meldete sich selbst zu Wort. "Was ist denn bei der los? Sie nennt mich Abschaum? Weil ich mal kommentiert habe, sie soll sich '#CoupleChallenge' nicht anschauen, [...]. Das war doch nett gemeint. Also sorry, ich finde ihr Verhalten gerade so kindisch und lächerlich", betonte die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit.

Instagram / babuu.official Babu, Reality-TV-Darstellerin

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Ex-Freundin Vicky