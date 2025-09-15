"Seelenverwandter": Babu macht Geheimnis um neuen Traummann

Reality-TV-Star Babu teilt ihr Liebesglück mit ihren Fans: Auf Instagram veröffentlicht sie nun ein neues Foto, auf dem sie innig mit einem mysteriösen Mann kuschelt. Während sie ihre Hand liebevoll um seinen Kopf legt, hat er sein Gesicht an ihrem Hals verborgen. Obwohl seine Identität weiterhin geheim bleibt, lässt Babu mit ihren schwärmerischen Worten keinen Zweifel daran, wie verliebt sie ist. "Du weißt, was ich denke, du weißt, was ich fühle, du weißt genau, was ich in jedem Moment sagen möchte. Du bist mein Seelenverwandter", schreibt sie zu dem Schnappschuss.

Ihre Fans spekulieren nun, wer der neue Mann an Babus Seite sein könnte – bislang teilte der Beauty & The Nerd-Star zwar schon fleißig Schnappschüsse mit ihrem Liebsten, versteckte aber stets sein Gesicht. Die Influencerin scheint dieses Rätsel jedoch bewusst zu bewahren und genießt es offenbar, Teile dieser Beziehung für sich zu behalten. Trotzdem gibt sie mit ihren Social-Media-Beiträgen großzügige Einblicke in ihren Alltag voller Zärtlichkeit und Glücksmomente. Bereits zuvor hatte sie angedeutet, dass sie die Verbindung zu ihrem Partner so privat wie möglich halten möchte, vielleicht eine Lehre aus vergangenen Erfahrungen.

Dass Babu keinen Blick hinter die Kulissen ihrer neuen Beziehung gewährt, hat einen durchaus nachvollziehbaren Grund. Nach ihrer Teilnahme an Prominent getrennt machte sie klar, dass die öffentliche Aufmerksamkeit ihrer privaten Lage einiges abverlangt hatte. Ihren Fans erklärte sie, dass sie es dieses Mal anders angehen möchte und ihre Romanze fürs Erste privat hält. Ob sich das in der Zukunft noch ändern wird, steht bislang noch in den Sternen.

Instagram / babuu.official Reality-TV-Darstellerin Babu und ihr neuer Partner

Instagram / babuu.official Babu im März 2023

Instagram / babuu.official Babu kuschelt mit einem Unbekannten, September 2025