Tanja Makarić hatte trotz Schwangerschaft "furchtbares Jahr"

Tanja Makarić (28) sprach kürzlich in ihrer Instagram-Story sehr offen über ihre Erlebnisse im Jahr 2025. Die Influencerin ist derzeit schwanger, doch trotz dieses freudigen Ereignisses beschreibt sie ihr Jahr als "furchtbar". Auf die Frage eines Fans, wie sie ihre Schwangerschaft rückblickend empfunden habe, erklärte sie: "Abgesehen davon, dass ich ein wunderschönes, glückliches, gesundes Baby im Bauch trage, war mein Jahr furchtbar."

In ihrer Story versucht Tanja zu erklären, warum sie ihre Schwangerschaft emotional kaum losgelöst vom Rest ihres Jahres sehen kann. "Ich kann das gerade gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob das einfach alles zusammenkam, was dieses Jahr so passiert ist", sagt sie und macht klar, dass zahlreiche Ereignisse sie belastet haben. Sie habe viele Dinge erlebt, die sie als sehr negativ empfindet – und trotzdem betont sie: "Für viele Dinge bin ich total dankbar, die total negativ waren." Gleichzeitig ringt sie um Worte, weil sie nicht sicher ist, wie sie Schwangerschaft und die anderen Erlebnisse voneinander trennen soll. Ohne das Baby in ihrem Bauch, so Tanja, wäre 2025 für sie schlicht "einfach beschissen" gewesen.

Dass Tanja sich ihren Fans nun so verletzlich zeigt, passt zu der offenen Art, mit der die ehemalige Sportlerin ihre Community in den vergangenen Jahren an ihrem Alltag teilhaben ließ. Immer wieder spricht sie auf Instagram über persönliche Themen und nimmt ihre Follower mit in ihren Alltag zwischen Fitnessstudio, Reisen und privaten Momenten. Gerade in der Schwangerschaft suchen viele Fans den Austausch mit ihr, stellen Fragen und teilen eigene Erfahrungen, worauf Tanja regelmäßig mit ausführlichen Antworten reagiert.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Imago Tanja Makaric bei den Duftstars 2025 auf der Rheinterrasse Düsseldorf

Imago Tanja Makaric bei der Genny-Show während der Milan Women’s Fashion Week Spring/Summer 2025