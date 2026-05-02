Darum äußert sich Tanja Makarić nicht über ihr Liebesleben

Tanja Makarić (29) ist Ende letzten Jahres Mutter geworden – doch über ihr Liebesleben hält die Social-Media-Bekanntheit die Öffentlichkeit weiterhin im Dunkeln. Ob sie derzeit vergeben ist oder alleine durchs Leben geht, darüber schweigt sie bewusst. In einer Instagram-Fragerunde erklärte sie jetzt ihren Followern, warum sie so zurückhaltend ist, wenn es um ihr Privatleben geht. Der Grund dafür liegt laut Tanja in ihrer Vergangenheit. "Ich hatte in der Vergangenheit nur unfassbar ungesunde Beziehungen. Sie wurden von Beziehung zu Beziehung schlimmer", schrieb sie offen im Netz.

Durch eine Therapie habe sie begonnen, eigene Muster zu erkennen und zu verstehen, warum sie immer wieder bestimmte Männer wähle. Gleichzeitig betonte sie, dass es durchaus tolle Männer gebe, gerade auch in ihrem direkten Umfeld. Dennoch wolle sie erst ihren eigenen Weg finden, bevor sie über Dates oder eine Beziehung spreche. "In der Öffentlichkeit eine Beziehung zu führen oder auch Single zu sein, finde ich schwierig", so Tanja weiter. Sie könne sich nicht vorstellen, das in Zukunft anders zu handhaben. "Ich war da nie für geschaffen. Für Inszenierungen bin ich auch nicht geschaffen", schreibt sie. Deutet sie mit ihrem letzten Satz etwa einen Seitenhieb gegen Ex Julian Claßen (33) an?

Schon vor zwei Monaten sprach Tanja in ihrer Instagram-Story in einem "Girls Talk" erstaunlich offen über ihre mentale Gesundheit. Einer Followerin, die schrieb, sie sei "seinetwegen psychisch krank", antwortete sie mit einer sehr persönlichen Erfahrung: "Ich habe ja auch gedacht, bis ich zur Therapie gegangen bin, dass ich psychisch krank bin. Ich habe gedacht, ich lebe nicht mehr in der Realität." Sie habe sich sogar für eine "richtig toxische" Narzisstin gehalten, ohne damals wirklich zu wissen, was das überhaupt bedeute.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou

Anzeige Anzeige

Imago Tanja Makaric bei den Duftstars 2025 auf der Rheinterrasse Düsseldorf

Anzeige