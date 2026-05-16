Für Griechenland: Akylas sorgt beim ESC-Finale für Furore

Beim großen Eurovision Song Contest-Finale heute Abend in Wien steht Griechenland mit einem echten Hingucker auf der Bühne: Sänger Akylas heizt mit seinem Song "Ferto" die Halle auf – und das Netz gleich mit. Während im österreichischen ESC-Mekka gerade der Bär steppt und Europa um den ersten Platz buhlt, überschlagen sich auf X bereits die Reaktionen zu dem wilden Beitrag. Einige User feiern Akylas als Party-Garanten und vergeben virtuell schon ihre zwölf Punkte, andere schimpfen den Song kurzerhand einfach nur schlecht. Das Spektrum der Kommentare reicht von purer Begeisterung bis hin zu fassungslosem Kopfschütteln.

Auf der Plattform X wird deutlich, wie sehr "Ferto" polarisiert. So schreibt ein User: "Sorry, aber der albanische und der griechische Beitrag waren einfach nur schrecklich", ein anderer kontert mit einem klaren "12 Punkte für Griechenland". Wieder jemand fragt ungläubig: "Das ist aber schon Satire, oder?". Besonders viel geteilt wird ein Kommentar, der den Auftritt als Rauschzustand beschreibt: "So muss es sich anfühlen, wenn man auf Ecstasy ist". Andere Nutzer wollen wissen: "Was für Drogen hat er genommen?", während es in einem weiteren Posting schlicht heißt: "Ach du Scheiße, was passiert hier bei Griechenland?". Demgegenüber stehen Fans, die Akylas enthusiastisch pushen: "Griechenland auf die 1" oder "Gleichermaßen genial und superlustig die Darbietung von Griechenland. Ich bin total Fan".

Für Akylas könnte der Auftritt beim ESC-Finale ein entscheidender Moment sein. Der Sänger reiht sich mit "Ferto" in eine lange Tradition auffälliger und extrovertierter ESC-Performances ein, mit denen sich Länder bewusst von der Masse abheben wollen. Viele Kommentare auf X heben genau diesen Effekt hervor: Die Show mache einfach sofort gute Laune, schreiben mehrere User übereinstimmend. Auch Sarah Engels, die für Deutschland auf der Bühne mit dem Song "Fire" überzeugen will, setzte auf echte Flammen und heiße Kostüme. Ob diese Mischung aus Chaos, Humor und Partystimmung heute Abend auch bei den europäischen Zuschauerinnen und Zuschauern ankommt, bleibt abzuwarten – fest steht schon jetzt: Akylas ist einer der Acts, über die in Malmö am meisten gesprochen wird.

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Getty Images Akylas Mytilinaios beim ESC-Finale 2026 in der Wiener Stadthalle, mit griechischer Flagge auf der Bühne

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Getty Images Akylas Mytilinaios probt seinen ESC-Auftritt in der Wiener Stadthalle am 16. Mai 2026

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Getty Images Akylas Mytilinaios alias Akylas bei der Generalprobe zum ESC-Finale 2026 in der Wiener Stadthalle

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