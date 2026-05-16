Trennung von Pete Davidson: Elsie Hewitt erstmals gesichtet

Wenige Tage nach Bekanntwerden der Trennung von Comedian Pete Davidson (32) wurde seine Ex-Freundin Elsie Hewitt (30) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Die Schauspielerin war am Freitag in New York unterwegs, um sich einen Kaffee zu holen – und hatte dabei ihre kleine Tochter Scottie dabei. Mit lässigem Look, ungeschminkt und in einer übergroßen grauen Jacke sowie dunklen Leggings schob Elsie den Kinderwagen durch die Straßen, wie man auf Fotos, die Page Six vorliegen, erkennt. Ihr Haar trug sie zu einem lockeren Dutt-Look, abgerundet mit einer schwarzen Sonnenbrille und goldenen Ohrringen. Die kleine Scottie war in ihrem Wagen gut getarnt und nicht zu erkennen.

The Sun hatte zuvor berichtet, dass Elsie und Pete nach nur fünf Monaten als Eltern ihre Beziehung beendet haben. Ein Insider verriet dem Magazin People daraufhin weitere Details zur aktuellen Situation: "Sie hatten bereits während Elsies Schwangerschaft ein bisschen zu kämpfen. Die Dinge liefen so schnell zwischen ihnen und sie kannten sich nicht sehr gut." Nun arbeiten die beiden daran, einen gemeinsamen Weg als Co-Eltern für ihre Tochter zu finden. "Sie kämpft nicht dagegen, dass Pete das Baby sieht, aber es läuft nicht reibungslos", so der Insider weiter. Das Ziel sei laut der Quelle, "Freunde zu sein und Dinge gemeinsam zu unternehmen" – doch bis dahin sei es noch ein weiter Weg. Parallel dazu berichtete Page Six, dass Pete das gemeinsame Haus in North Salem, New York, das einem Wert von rund 2,5 Millionen Dollar (umgerechnet 2.129.834 Euro) entspricht, offenbar dringend loswerden möchte – und den Preis bereits zweimal gesenkt hat.

Pete und Elsie sind seit Kurzem Eltern der kleinen Scottie. Pete, der als Comedian und ehemaliges Mitglied der Satiresendung "Saturday Night Live" bekannt wurde, war in der Vergangenheit immer wieder wegen seiner Beziehungen in den Schlagzeilen. So sorgte unter anderem sein kurzes Verlöbnis mit Ariana Grande (32) im Jahr 2018 für großes mediales Aufsehen. Auch seine darauffolgenden Beziehungen, etwa mit Kim Kardashian (45), wurden intensiv von der Öffentlichkeit verfolgt.

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Töchterchen Scottie Rose

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie

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Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025