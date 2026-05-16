Brad Pitt erlitt brutalen Unfall am Set von "Sieben"

Bei den Dreharbeiten zum 1995 erschienenen Thriller "Sieben" verletzte sich Brad Pitt (62) schwer, als er während einer im strömenden Regen gedrehten Verfolgungsjagd ausrutschte, auf eine nasse Motorhaube krachte und durch eine Windschutzscheibe stürzte. Wie Regisseur David Fincher (64) später laut watson schilderte, ragten bei Brad sogar Knochen aus der linken Hand. Die Folgen waren erheblich: Sehnen- und Nervenrisse, mehrere Stiche und ein Gips am Unterarm.

Trotz der ernsten Verletzung drehte Brad, der bald wieder in seiner Oscar-gekrönten Rolle als Stuntman Cliff Booth zu sehen ist, einfach weiter. Das Filmteam entschied sich bewusst dagegen, die lädierte Hand digital zu kaschieren oder Szenen komplett umzuschreiben. Stattdessen wurden künftige Drehtage so arrangiert, dass die verletzte Hand entweder in der Jackentasche verschwand oder geschickt aus dem Bild gehalten wurde – und zwar genau in jenen Szenen, die handlungsmäßig vor dem Unfall spielten.

Die Dreharbeiten zu "Sieben" galten schon vor dem Unfall als echte Herausforderung. Kameramann Darius Khondji erklärte laut American Society of Cinematographers, wie extrem das Team in den engen, dunklen Gassen und Innenräumen arbeiten musste, während Regen, Hektik und schnelle Bewegungen die Sicht erschwerten. Eine der Regen-Sequenzen musste sogar noch einmal gedreht werden, weil Morgan Freemans (88) Gesicht im ursprünglichen Material kaum zu erkennen war.

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Imago Morgan Freeman und Brad Pitt in David Finchers Thriller "Sieben"

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Getty Images David Fincher, Filmregisseur

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Getty Images Brad Pitt bei der Europa-Premiere von "F1: The Movie" in London