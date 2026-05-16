Ivanka Trump zeigt enge Bindung zu ihrer Tochter Arabella

Ivanka Trump (44) gewährt ihren Fans einen ungewöhnlich privaten Einblick in ihr Familienleben – und sorgt dabei mit einem echten Mini-Me-Moment für Aufsehen. Auf Instagram teilte die Tochter von Donald Trump (79) jetzt eine ganze Reihe neuer Fotos aus Miami, darunter ein Schnappschuss mit Tochter Arabella, der zeigt, wie ähnlich sich die beiden geworden sind. Mutter und Tochter stehen nebeneinander und tragen perfekt aufeinander abgestimmte bordeauxrote Looks: Während Ivanka ein elegantes, schulterfreies Kleid präsentiert, setzt Arabella auf einen coolen Hosenanzug in derselben Farbe. Auf dem Bild wirkt die 14-Jährige dabei fast so groß wie ihre 1,80 Meter große Mama. In der Bildunterschrift fasst Ivanka die persönliche Fotosammlung schlicht mit den Worten "Leben in letzter Zeit" zusammen.

In der kleinen Bilderreise durch ihren Alltag zeigt die Unternehmerin nicht nur die enge Bindung zu Arabella, sondern auch viele liebevolle Momente mit dem Rest der Familie. So sind ihre Söhne Joseph und Theodore mehrfach zu sehen – mal beim Fischen mit Ivanka, mal mit Papa Jared Kushner (45) entspannt auf dem Boot oder beim nächtlichen Filmegucken auf Luftmatratzen im Pool. Eine Aufnahme zeigt Ivanka, wie sie ihrem jüngsten Sohn einen Kuss auf den Kopf drückt, während Jared neben ihnen steht. Besonders emotional: Sogar Urgroßmutter Babi, die Mutter der 2022 verstorbenen Ivana Trump (†73), taucht auf einem der Bilder auf und macht damit deutlich, wie präsent mehrere Generationen in Ivankas Leben sind. Neben den Familienmomenten gewährt der Fotodump auch Einblicke in das luxuriöse Anwesen der Familie in Miami, wo ein riesiger Blumenstrauß und der Blick auf den Garten für Glamour sorgen.

Die enge Verbindung zwischen Ivanka und Arabella spiegelt sich nicht nur in den Partnerlooks wider. Die beiden verbringen laut den neuen Aufnahmen viel gemeinsame Zeit, etwa bei einem kreativen Date im Atelier, bei dem sie zusammen Porzellanteller bemalen, oder beim nächtlichen Spaziergang mit dem Hund im schicken Abendoutfit auf dem Rasen vor ihrem Haus. Rund um den US-Muttertag hatte Ivanka auf Instagram zudem rührende Worte an ihre Liebsten gerichtet. Sie dankte ihren Kindern und erinnerte gleichzeitig an ihre Mutter Ivana und ihre Großmutter Babi: "Dankbar, dass sie mir beigebracht haben, so tief, großzügig und bedingungslos zu lieben", schrieb sie.

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Instagram / ivankatrump Arabella und Ivanka Trump, Mai 2026

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Getty Images Bei UFC 327 in Miami: Ivanka Trump mit Arabella Kushner

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Getty Images Ivanka Trump mit ihren Kindern Arabella Rose und Joseph Frederick, April 2025