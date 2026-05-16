Gewusst? Mit ihr ist "Off Campus"-Star Belmont Cameli liiert

Schauspieler Belmont Cameli sorgt mit seiner Rolle als Garrett Graham in der Prime-Serie "Off Campus" gerade für reichlich Wirbel – und viele Fans fragen sich, wie es privat bei ihm aussieht. Fest steht: Der TV-Hottie ist vergeben! Belmont ist mit der Comedy-Autorin Raina Morris liiert, wie JustJared berichtet. Die beiden zeigten sich Anfang 2025 erstmals gemeinsam auf Social Media und traten kurz darauf auch bei öffentlichen Events als Paar auf. Unter anderem besuchten sie zusammen die Premiere seines Films "The Alto Knights" sowie eine Dickies x Harley-Davidson-Party zur "Born to Be Alive"-Kollektion.

Über seine Beziehung zu Raina plaudert Belmont bisher nicht offen in Interviews. Stattdessen spricht er lieber über die Liebesgeschichte seines Alter Egos Garrett und Hannah in "Off Campus". Gegenüber dem Portal Swooon erklärte er, was ihn an dieser TV-Romanze besonders fasziniert: "Sie sind zuerst Freunde – und das ist oft ein sehr guter Nährboden für eine Beziehung. Das fand ich einen schönen Aspekt und hat mich begeistert." Besonders spannend findet er den Moment, wenn aus dieser Freundschaft plötzlich mehr wird: "Es macht Spaß, von der Freundschaft aus diesen Moment zu erleben, in dem man merkt: 'Oh Mist, ich glaube, ich bin verliebt.'" Damit gibt der Schauspieler zumindest einen kleinen Einblick, wie er über Liebe und Beziehungen denkt.

Beruflich hat Belmont in den vergangenen Jahren einen ordentlichen Karriereschub hingelegt. Bekannt wurde er durch die "Saved by the Bell"-Neuauflage, in der er Jamie Spano, den Sohn von Elizabeth Berkleys Figur Jessie, spielte. Danach wirkte er in der Serie "Based on a True Story" mit und war 2025 in den Filmen "The Alto Knights" und "Until Dawn" zu sehen. Demnächst steht er außerdem für die neue "Barbershop"-Serie vor der Kamera, die im selben Universum wie die Kultfilme spielt. Während Belmont im Job also immer häufiger im Rampenlicht steht, hält er sein Privatleben mit Raina bislang lieber im Hintergrund – gemeinsame Auftritte auf roten Teppichen und in Social Media geben Fans aber einen kleinen Blick auf sein Glück abseits des Sets.

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Getty Images Belmont Cameli bei den Amazon Upfronts, Mai 2026

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Instagram / belmontcameli Raina Morris und Belmont Cameli, März 2025

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026