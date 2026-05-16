Langweilig? Fans sehen Sarah Engels' Auftritt zwiegespalten

Sarah Engels (33) sorgt beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr für ordentlich Gesprächsstoff: Mit ihrem Song "Fire" steht die Sängerin im großen Finale auf der Bühne und vertritt Deutschland als zweite Performerin vor Millionenpublikum. Während Sarah im Saal mit einer energiegeladenen Performance und Feuer-Elementen alles gibt, diskutieren die Zuschauer im Netz eifrig über ihren Auftritt. Auf X, früher Twitter, gehen die Meinungen weit auseinander – von scharfer Kritik bis hin zu begeistertem Lob ist alles dabei. Viele Fans verfolgen live, wie sich Sarah nach dem letzten Ton sichtlich erleichtert und strahlend über ihren ESC-Moment freut.

Vor allem der Gesang und der Titel selbst werden in den sozialen Medien kontrovers bewertet. Einige Nutzer bemängeln die Performance deutlich. So fragt ein User auf X: "Warum klingt Sarah Engels bei ihrem Song eigentlich permanent so, als würde sie keinen Ton treffen?" Ein anderer kommentiert frustriert: "Meine Damen und Herren, Sie sehen den diesjährigen letzten Platz." Auch der Beitrag "Deutschland wieder einmal langweilig. Stabil letzter Platz" zeigt, dass manche den Beitrag als zu schwach empfinden. Andere schreiben, der Song sei zwar modern inszeniert, musikalisch aber kein Volltreffer. Aussagen wie "Noch schlechter als gedacht. Peinlich" oder "Singt die Engels immer so schief oder hab ich was am Ohr?" lassen erkennen, wie deutlich manche Zuschauer ihrem Ärger Luft machen.

Gleichzeitig bekommt Sarah aber auch viel Zuspruch für ihren ESC-Einsatz. Mehrere Nutzer loben ihre stimmliche Leistung und die Show. "Power in der Stimme hat sie schon, die Sarah. Gefällt mir besser als erwartet. Die Show ist auch on Fire", heißt es in einem Beitrag. Ein anderer Zuschauer schreibt: "Hat Sarah doch gut gemacht, vor allem die echte Freude am Ende." Auch Kommentare wie "Das war ein richtig starker Auftritt von Sarah Engels beim ESC. Deutschland ist on fire!" oder "Hat mir deutlich besser gefallen als beim Vorentscheid" zeigen, dass viele die Weiterentwicklung der Künstlerin wahrnehmen. Für Sarah, die seit Jahren als Sängerin und Realitystar im Rampenlicht steht und ihr Familienleben offen mit den Fans teilt, ist der ESC ein weiterer großer Meilenstein in ihrer Karriere.

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Getty Images Sarah Engels beim ESC 2026

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Getty Images Sarah Engels performt mit "Fire" im ESC-Finale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Imago Sarah Engels bei der 2. ESC-Generalprobe, Mai 2026