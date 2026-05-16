Demi Moores Weg zu Selbstliebe und Körperwertschätzung

Demi Moore (63) sorgte zuletzt bei den Filmfestspielen in Cannes mit ihrem auffallend durchtrainierten Körper für Aufsehen und Gesprächsstoff. Die Schauspielerin, die sich modisch sowie optisch immer wieder verändert, hat sich dazu bereits mehrfach öffentlich geäußert und dabei einen langen, persönlichen Weg zur Körperakzeptanz beschrieben. Gegenüber dem Magazin People sprach die Ex-Frau von Ashton Kutcher (48), die von eben diesem Magazin zur "Schönsten Frau des Jahres" gekürt worden war, offen darüber, wie sie heute zu sich selbst steht: "Ich schätze alles, was mein Körper durchgemacht hat und was mich hierhergebracht hat, nun viel mehr."

Demi räumte auch ein, dass Selbstzweifel für sie nicht vollständig der Vergangenheit angehören. "Das bedeutet nicht, dass ich manchmal in den Spiegel schaue und nicht denke: 'Oh Gott, ich sehe alt aus' oder 'Mein Gesicht hängt herunter' – das tue ich", sagte sie gegenüber People. "Aber ich kann akzeptieren, dass ich heute an diesem Punkt bin, und ich weiß, dass der Unterschied heute darin besteht, dass es meinen Wert oder meine Persönlichkeit nicht bestimmt." In einem Gespräch mit dem Magazin Elle blickte die Schauspielerin auch auf schwierige Jahre zurück, in denen ein Produzent sie wiederholt aufgefordert hatte, Gewicht zu verlieren. "Es war sehr peinlich und demütigend", erinnerte sie sich. Diese Erlebnisse hätten sie in einen Zustand extremer Selbstbestrafung und harter Verhaltensweisen geführt – eine Zeit, die sie rückblickend als "Qual" beschreibt.

Einen besonderen Moment der Selbstermächtigung erlebte Demi zuletzt bei der Verleihung der Golden Globes, wo sie für ihre Rolle in dem Horrorfilm "The Substance" ausgezeichnet wurde – einem Film, der sich thematisch genau mit Körperbild und Schönheitsidealen auseinandersetzt. In ihrer Dankesrede teilte sie eine Erkenntnis, die ihr jemand einst mitgegeben hatte: "In jenen Momenten, in denen wir denken, wir sind nicht klug genug, nicht hübsch genug, nicht dünn genug oder nicht erfolgreich genug – eine Frau sagte zu mir: 'Wisse einfach, du wirst nie genug sein, aber du kannst den Wert deiner Würde erkennen, wenn du den Maßstab einfach weglegest.'" Mit drei gemeinsamen Töchtern verbindet Demi übrigens auch familiär ein besonderes Band mit dem Thema Selbstwahrnehmung – ihre Kinder Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (32) stammen aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Bruce Willis (71).

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Getty Images Demi Moore mit Hund, Februar 2026 in Mailand

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Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore im Juni 2011

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Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis