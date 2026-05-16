Das sind Sarah Engels' erste Worte nach ihrem ESC-Auftritt

Kaum hatte Sarah Engels (33) die ESC-Bühne verlassen, meldete sie sich bereits bei ihren Fans. Die Sängerin vertrat Deutschland beim Eurovision Song Contest-Finale und postete direkt im Anschluss an ihren Auftritt ein Video auf Instagram. Darin quietscht sie vor Freude in die Kamera und richtet emotionale Worte an ihre Community: "Das war so verrückt, ich kann es nicht glauben. Ich komme gerade von der Bühne und ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe." Außerdem bat sie ihre Follower eindringlich um ihre Unterstützung: "Ich hoffe so sehr, dass ihr das Feuer zu Hause gespürt habt und heute Abend mit mir brennt. Bitte stimmt heute Abend für mich ab, Nummer 2."

Sarahs Begeisterung nach dem Auftritt war kaum zu übersehen. Die 33-Jährige strahlte in dem Clip vor Erleichterung und Freude – ein deutliches Zeichen dafür, wie viel ihr dieser Moment bedeutet. Mit ihrer Bitte um Stimmen für die Startnummer zwei appellierte sie direkt an ihre Anhänger, sie im Voting zu unterstützen. Mit der Startnummer zwei wurden ihr vor dem Wettbewerb nur wenige Chancen auf den Sieg ausgerechnet. Angeblich wäre eine spätere Startnummer besser gewesen, um mehr Zuschauern im Gedächtnis zu bleiben bis zum Voting.

Dabei sind die Reaktionen auf ihren Auftritt im Netz alles andere als eindeutig: Mit ihrem Song "Fire" performte Sarah als zweite Starterin im Finale – mit Feuerelementen und viel Energie. Auf der Plattform X gehen die Meinungen der Zuschauer jedoch weit auseinander. Während manche Fans begeistert sind und ihr Lob ausschütten, üben andere teils scharfe Kritik an der Performance. Einig sind sich die Nutzer also nicht, was den Abend für Sarah zu einem aufregenden Wechselbad der Gefühle macht.

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Getty Images Sarah Engels performt mit "Fire" im ESC-Finale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Sarah Engels beim ESC 2026

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Imago Sarah Engels performt mit "Fire" im ersten ESC-Halbfinale in Wien

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