Wie geplant: Andrej Mangold hat nun seine Annika geheiratet

Ex-Bachelor Andrej Mangold (39) und Influencerin Annika Jung haben sich in Gmund am Tegernsee das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand im kleinen Kreis statt, danach wurde mit Familie und engen Freunden im Clubhaus Bachmair Weissach weitergefeiert. Annika sagte mit Babybauch "Ja" und zeigte sich an der Seite ihres frischgebackenen Ehemanns überglücklich. Wie das Paar Bild erzählte: "Wir sind wirklich überglücklich. Das ist ein Tag, auf den wir lange hingefiebert haben. Umso schöner ist es jetzt, diesen besonderen Moment endlich gemeinsam erlebt zu haben. Und natürlich fühlt es sich auch besonders an, jetzt jeden Tag unsere Ringe zu tragen – als Symbol unserer Liebe und unseres Versprechens füreinander." Für beide war es der perfekte Auftakt in ihr nächstes Familienkapitel – genau wie sie es geplant hatten.

"Kurz bevor wir ins Standesamt gegangen sind, hatten wir noch einen Moment nur für uns beide. Wir konnten uns kaum anschauen, weil wir beide schon Tränen in den Augen hatten", berichteten die Turteltauben Bild. Auch während der Zeremonie ging es sehr emotional zu. "Unsere Stimmen haben gezittert und wir mussten uns beide immer wieder zusammenreißen", sagte Andrej dem Blatt und verriet, dass er sich eigentlich noch eigene Worte vorgenommen hatte, es vor Rührung aber nicht mehr schaffte. Eine kleine Panne gab es ebenfalls: Wegen Styling, Foto, Video und Gästekoordination kamen sie ein paar Minuten zu spät – am Ende klappte alles. Für die Flittertage geht es nun kurz nach Spanien. "Wir fliegen jetzt zwar ein paar Tage nach Mallorca, allerdings steht danach direkt wieder Arbeit an", erklärten die beiden im Interview. Und schon ist der nächste Höhepunkt geplant: "Nächstes Jahr wird es dann nochmal eine größere Feier mit Familie und Freunden geben."

Für die junge Familie hat der Tag eine besondere Bedeutung. Noch vor der Geburt ihres Sohnes machten Andrej und Annika ihr Glück offiziell. "Unser Sohn wird den Namen Mangold tragen und Annika heißt jetzt auch Mangold. Das bedeutet uns sehr viel", sagten sie. Andrej schwärmte über seine Ehefrau: "Sie ist nicht nur meine Partnerin, sondern auch meine beste Freundin. Und jetzt wird sie auch noch die Mama unseres Sohnes. Ich könnte mir wirklich keine bessere Partnerin dafür vorstellen." Annika fand ebenso rührende Worte: "Ich liebe an Andrej vor allem, wie unglaublich fürsorglich er ist. Er gibt mir extrem viel Sicherheit – mir persönlich, aber auch uns als Familie und unserem Sohn."

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

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Getty Images Andrej Mangold und Aninka Jung, Juli 2025

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026