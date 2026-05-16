Christy Turlington feiert Tochter Graces College-Abschluss

Supermodel Christy Turlington (57) hat allen Grund zur Freude: Ihre 22-jährige Tochter Grace Burns hat ihr Studium an der New York University erfolgreich abgeschlossen. Am Donnerstag teilte Christy auf Instagram mehrere Fotos vom Abschlusstag, darunter ein herzliches Bild, auf dem sie Grace in einem lila Abendkleid fest in den Armen hält. "Was für eine Woche – und was für ein Meilenstein", schrieb die 57-Jährige zu dem Post. "Als Mutter fühlt sich dieser Moment tiefgründig an. So viele Hoffnungen und Träume für mein erstgeborenes Kind entfalten sich viel früher, als ich mir je vorgestellt hätte."

Auf den weiteren Fotos ist Grace umgeben von Familie und Freunden zu sehen – darunter auch ihr Vater, Regisseur Ed Burns. Christy schloss ihren Post mit aufmunternden Worten an alle Studierenden: "Glückwunsch an alle Absolventen, und besonders an meine." Grace hat neben ihrem Studium bereits eine eigene Karriere als Model aufgebaut und beides erfolgreich miteinander verbunden. Neben Grace haben Christy und Ed auch einen gemeinsamen Sohn namens Finn.

Christy und Ed haben von Anfang an darauf geachtet, ihren Kindern ein möglichst normales Aufwachsen abseits des Rampenlichts zu ermöglichen. Gegenüber People erklärte Ed: "Wir haben eine Entscheidung getroffen, und ich glaube, ein Teil des Grundes, warum wir noch sehr glücklich verheiratet sind und unsere Kinder an einem guten Ort sind, war, dass wir sie nie zu einer Filmpremiere oder irgendeiner anderen Veranstaltung mitgenommen haben." Er fügte hinzu: "Wir wollten einfach, dass sie ihre Eltern als Mama und Papa sehen – wie all die anderen Mamas und Papas."

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Instagram / cturlington Christy Turlington und ihre Tochter Grace

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Instagram / cturlington Christy Turlington und Ed Burns bei der Abschlussfeier von Tochter Grace, Mai 2026

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Instagram / cturlington Christy Turlington und Ed Burns, Model und Schauspieler