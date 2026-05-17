Brutaler Twist bei KDRS-Allstars: Sie fliegt aus der Show

Emmy Russ (27) musste jetzt ihre Koffer bei Kampf der RealityAllstars packen! In den neuen Folgen der beliebten Realityshow traf es die 27-Jährige bei der sogenannten "Stunde der Wahrheit" besonders hart: Sie kassierte die meisten Münzen von ihren Mitbewohnern und musste die Sendung verlassen – und das nur aufgrund abgeänderter Voting-Regeln. Besonders bitter für Emmy: Auch Georgina Fleur (36), mit der sie kurz zuvor noch verbündet schien, stimmte gegen sie ab, um die eigene Haut zu retten.

Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) erklärte bereits vorab, dass die Rauswahl "nicht ganz normal ablaufen wird." Jeder Allstar zog zunächst eine goldene Box, die entweder leer war oder bis zu drei Münzen enthielt – nur wer eine gefüllte Box zog, konnte auch tatsächlich Münzen vergeben. Im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Emmy und Georgina hatten einige Stars, die für Georgina votierten, schlicht das Pech, leere Boxen zu ziehen. Dadurch blieb die Dubai-Auswanderin verschont, während Emmy am Ende die meisten Münzen erhielt.

Als Georgina gegen Emmy stimmte, zeigte die sich sichtlich geschockt: "Was? Was ich? Niemals erwartet. Wow, wow, wow, wirklich – sehr, sehr starker Move. Aber wenn man gewinnen will, muss man scheinbar noch egoistischer denken, als ich es tue und daraus habe ich gerade gelernt", kommentierte sie die Entscheidung. Beim Abschied flossen dann die Tränen: "Es ist meiner Meinung nach viel zu früh, wirklich", wimmerte Emmy und machte damit deutlich, wie sehr sie sich auf weitere Zeit bei "Kampf der RealityAllstars" eingestellt hatte. Vor ihr mussten auch zwei weitere Fanlieblinge schon ihre Koffer packen.

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RTLZWEI KDRS-Allstars-Cast bei der "Stunde der Wahrheit" 2026

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RTLZWEI Emmy Russ und Georgina Fleur bei KDRS-Allstars 2026

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RTLZWEI Matthias Mangiapane, Emmy Russ und Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026