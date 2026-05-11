Paukenschlag bei KDRS-Allstars: Zwei Fanfavoriten sind raus

Bei Kampf der RealityAllstars erwischt es in den neuen Folgen gleich zwei starke Kandidaten: Serkan (33) ist der Erste, dessen Sendezeit abgelaufen ist – und das als einer der großen Favoriten der Staffel. In der "Stunde der Wahrheit" bekommen er und Sandy Fähse (41) von ihren Mitspielern die meisten Münzen und stehen damit zur Rauswahl. Das letzte Wort haben die Neuankömmlinge Emmy Russ (27) und Cosimo Citiolo (44), die mit einer besonderen Macht ausgestattet sind. Die beiden entscheiden sich schließlich gegen Serkan. Emmy begründet die Entscheidung so: "Es tut mir leid, jemandem diese Illusion wegzunehmen, hier gewinnen zu können. Ich habe auch darauf geachtet, wer würde mich oder uns eher und schneller verkaufen - ganz gefühllos." Serkan selbst zeigt sich tief getroffen und vergießt sogar Tränen: "Scheiße, man, das war's. Ich hab's geliebt hier, man - jede Sekunde." Seine Ein-Euro-Bettwäsche lässt er in der Sala zurück, denn er hofft, noch einmal zurückzukehren.

Kurz darauf folgt auch Paco Herbs (30) Aus. Die Neuankömmlinge Sarah Knappik (39) und Elsa Latifaj erhalten nach der "Wand der Wahrheit" ebenfalls eine besondere Macht und nutzen sie gegen den 30-Jährigen. Dieser hatte zuvor für die Chance auf ein Safety-Ticket sämtlichen Komfort aus der Sala verkauft – Betten, Koffer, Zigaretten, Kaffee, Pool, usw. – und geriet mit Georgina Fleur (36) heftig aneinander. Paco reagiert auf sein Aus deutlich gelassener als Serkan: "Heute volles Risiko - und die komplette Quittung bekommen. Aber das ist das Game, also ich bin zufrieden." Im Einzelinterview stichelt er dann aber noch: "Jetzt gehe ich ins Hotel, lehne mich zurück, kann machen, was ich will. Ich kann essen, was ich will, ich kann duschen, ich kann rauchen" und erklärt ironisch: "Und die Kandidaten müssen leider leiden, aufgrund dessen, dass ich diesen Fehler gemacht habe."

Während Pacos Abgang vergleichsweise unemotional verläuft, lässt Serkans Exit vor allem Mitstreiterin Cecilia Asoro (30) ungläubig zurück. Sie zeigt sich nach seinem Abgang überzeugt, dass das noch nicht das letzte Kapitel war: "Irgendwie sagt mir mein Gefühl, er kommt bald wieder! Vielleicht kann ich mich täuschen, aber ich weiß, dass das nicht das Ende war. So geht ein Serkan Yavuz nicht." Der 33-Jährige hatte Kampf der Realitystars in einer früheren Staffel bereits einmal gewonnen – genau das ist laut Emmy auch einer der ausschlaggebenden Gründe für seine Rauswahl: "Serkan, du bist für so viele hier, nicht nur für uns, so eine große Konkurrenz. Du bist einfach so eine laufende Gefahr hier: Du hast schon mal gewonnen."

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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