Affäre mit Cousin? Katzenklo-Kamera entlarvt Twitch-Star

Eine Kamera in einer Katzentoilette soll das Ende einer Beziehung eingeleitet haben: Der Influencer Kenneth Odigbo, bekannt unter dem Namen Imnotkenneth, hat in einem YouTube-Video öffentlich gemacht, dass er seine Freundin Kathelina – auf Twitch auch als Kvrtez bekannt – des Fremdgehens beschuldigt. Dabei erhebt er in dem Clip einen besonders brisanten Vorwurf: "Meine verdammte Freundin hat mich mit ihrem Cousin betrogen. So etwas ist wirklich leider nicht mal lustig, weil ich das nicht einmal meinem schlimmsten Feind gewünscht hätte." Das Video verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien und löste eine Welle der Empörung aus. Allein ein entsprechender Clip auf X hatte bereits rund 1,7 Millionen Aufrufe.

Kenneth zufolge wurde er zunächst durch das Verhalten seiner damaligen Freundin misstrauisch. Sie habe während ihrer gemeinsamen Zeit häufig FaceTime-Anrufe mit ihrem Cousin im Bad entgegengenommen, was ihm seltsam vorgekommen sei. Als er außerdem glaubte, ein anzügliches Gespräch zu hören, erinnerte er sich daran, dass ihre Katzentoilette – ein sogenannter Litter-Robot – eine eingebaute Kamera besitzt, und rief dort per Fernzugriff das Bild ab. Die Aufnahmen sollen Kathelina bei einem Videoanruf nackt gezeigt haben. "Ich werde nicht wegen eines Mädchens durchdrehen, aber ehrlich gesagt, war das schon krank, das zu sehen. Ich habe mich direkt übergeben", erzählte Kenneth in auf YouTube. Im Anschluss soll Kenneth ihr Handy verlangt und private Nachrichten auf dem Gerät gesichtet haben – darunter Chats, in denen sie ihren Cousin als möglichen Partner beschreibe und erkläre, sich von Kenneth entfremdet zu fühlen. Er gibt an, im Laufe der zweijährigen Beziehung mehr als 50.000 Dollar für sie ausgegeben zu haben, und trennte sich nach eigenen Angaben umgehend von ihr. Kathelina habe er danach aufgefordert, seine Wohnung zu verlassen.

Während Kenneth von vielen Usern online Zuspruch erhielt, kommentierten andere kritisch, dass die Nutzung einer versteckten Kamera im Bad selbst eine Verletzung der Privatsphäre darstelle. "Eine Kamera im Badezimmer ist wild. Ich verstehe, dass die Sache mit dem Cousin Inzest ist – aber das ist eine Verletzung der Privatsphäre. Was, wenn er Videos geteilt hätte? Sie könnte ihn vor Gericht bringen", schrieb ein Nutzer auf X. Kathelinas Instagram- und Twitch-Konten sollen nach Bekanntwerden der Vorwürfe offline gegangen sein. Die Streamerin hat sich bisher nicht öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert.

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Collage: YouTube/ Imnotkenneth, Twitch/krvtez Kenneth Odigbo und Kvrtez, Collage

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Instagram / odigbo_face Kenneth Odigbo, US-Influencer

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Twitch/krvtez Twitch-Streamerin Kvrtez