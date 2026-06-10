Inzest-Affäre mit Cousin? Das sagt Twitch-Streamerin Kvrtez

Twitch-Star Kvrtez bricht ihr Schweigen: In einem rund zwölfminütigen YouTube-Statement wendet sich die Streamerin jetzt direkt an ihre Community und ihren Ex-Freund Kenneth Odigbo. Darin entschuldigt sich Kathelina, wie Kvrtez mit bürgerlichem Namen heißt, für Betrug und Fehlverhalten in der Beziehung, betont aber, dass ihre Liebe zu Kenneth längst nicht so harmonisch gewesen sei, wie es nach außen gewirkt habe. Die Influencerin erklärt, sie wolle Verantwortung übernehmen, sich professionelle Hilfe suchen und sich vorerst zurückziehen. Gleichzeitig weist sie einige der heftigsten Gerüchte um ihre Person zurück – darunter die viel diskutierte Inzest-Affäre mit ihrem Cousin.

In ihrem Video stellt Kvrtez klar, dass sie nach eigener Darstellung nie eine sexuelle Beziehung außerhalb ihrer Partnerschaft geführt habe. Sie widerspricht Spekulationen über eine längere Affäre und betont: "Ich hatte mit niemandem außerhalb meiner Beziehung Geschlechtsverkehr." Auch das Gerücht, sie sei von ihrer Familie verstoßen worden, weist sie von sich und erklärt, sie habe weiterhin ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Zur heftig diskutierten Cousin-Thematik äußert sich die Streamerin nur kurz und schwammig: "Ich möchte auch klarstellen, dass alles mit Cousins oder Stiefbrüdern oder ähnlichen Inhalten, das wir zusammen gemacht haben, seine Idee war und dass er mich dazu überredet hat." Einen großen Teil ihres Statements widmet sie dagegen schweren Vorwürfen gegen den Ex: Kvrtez spricht von verbaler, emotionaler und körperlicher Gewalt, berichtet von Würgen, Zwang zu sexuellen Handlungen und verweist auf angebliche Fotos, Videos und Entschuldigungsschreiben als Belege.

Kenneth lässt diese Anschuldigungen nicht auf sich sitzen und meldet sich kurz nach Veröffentlichung des Statements mit einem mehr als halbstündigen Reaktionsvideo auf YouTube zurück. "Catalina, da gibt es kein Entkommen. Es tut mir leid, aber für dich ist es vorbei, du bist erledigt", leitet er seinen Clip ein, bestreitet jede Form von Missbrauch oder Gewalt und nennt die Schilderungen seiner Ex mehrfach Lügen. "Hör auf, so zu tun, als wärst du das Opfer. Ich bin das Opfer dieser Situation. Ich wurde betrogen", erklärt er in seinem Clip und wirft der Streamerin vor, mit ihren Missbrauchsvorwürfen nur von der angeblichen Affäre ablenken zu wollen. Kenneth spricht von einer einvernehmlichen Beziehung, will belastende Chatverläufe und Aufnahmen zum Cousin-Thema gefunden haben und kündigt an, rechtliche Schritte wegen Verleumdung zu prüfen.

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YouTube / Kvrtez Twitch-Streamerin Kvrtez

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Twitch/krvtez Twitch-Streamerin Kvrtez

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YouTube/ Imnotkenneth Kenneth Odigbo, US-Influencer

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