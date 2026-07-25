Herzogin Meghan begeistert als Gastjurorin bei "MasterChef"

Für die Kandidaten von "MasterChef Australia" war es ein Moment, den sie so schnell nicht vergessen werden: Herzogin Meghan (44) tauchte als geheime Gastjurorin in der Küche der beliebten Kochshow auf Channel 10 auf und ließ die Teilnehmer vor Überraschung erstarren. Ein kürzlich veröffentlichter Promo-Clip auf Instagram zeigt, wie die Herzogin von Sussex in einem eleganten schwarzen Outfit die Küche betritt, nachdem die regulären Juroren Poh Ling Yeow, Sofia Levin und Jean-Christophe Novelli zuvor einen mysteriösen Stargast angekündigt hatten. Gedreht wurde die Folge bereits im April, als Meghan gemeinsam mit Prinz Harry (41) Australien besuchte. Ausgestrahlt wird die Episode nun am Sonntag, berichtet die Daily Mail.

Im Clip schwärmt die Schauspielerin sichtlich begeistert von frischen Zutaten: "Ich liebe unglaubliche Produkte und Farm-to-Table", sagte sie, während ein Tisch voller frischer Früchte und Gemüse enthüllt wurde. Besonders einer der Kandidaten, Aaron Kher, war von Meghans Erscheinen völlig überwältigt – er fächelte sich aufgeregt Luft zu und strahlte über das ganze Gesicht. Auch Meghan selbst zeigte sich von mindestens einem Gericht beeindruckt und erklärte: "Ich reibe mir die Schläfen, weil ich nicht verstehen kann, wie das so gut sein kann."

Neben der Begeisterung um den Überraschungsauftritt gibt es aber auch Berichte über Unruhe hinter den Kulissen. Wie das Magazin New Idea berichtet, soll eine royale Anmoderation von Jurorin Poh für Ärger gesorgt haben. In einem Promo-Clip hatte sie Meghan mit den Worten angekündigt: "Wir hatten schon MasterChef-Royals in der Küche, aber niemanden wie sie. Bitte begrüßt bei 'MasterChef Australia': die Herzogin von Sussex, Meghan Markle!" Eine Quelle sagte dem Blatt, Poh habe sich dadurch "ungewollt in einen Streit um royales Protokoll hineingezogen" gefühlt. Dem Bericht zufolge soll sie die Situation persönlich nicht gegen Meghan gerichtet verstanden haben. Meghan lebt mit Prinz Harry und den gemeinsamen zwei Kindern inzwischen in Kalifornien. Das Paar steht seit Jahren mit seinem Familienleben und öffentlichen Auftritten besonders im Fokus.

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem achten Hochzeitstag