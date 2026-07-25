Andrej Mangold gewährt Einblicke in die Geburt seines Sohnes

Babyfreude bei Andrej Mangold (39) und seiner Ehefrau Annika (36): Das Paar ist Eltern eines Sohnes geworden und nimmt seine Community nun mit in die emotionalen Stunden vor der Geburt. Auf Instagram teilt der ehemalige Bachelor mehrere Clips und schildert, wie der aufregende Tag verlief – von den ersten Anzeichen zu Hause bis zur Ankunft im Krankenhaus. Bereits am Mittag bemerkte Annika, dass in regelmäßigen Abständen Fruchtwasser abging und erste Wehen einsetzten. Während Andrej den besonderen Moment mit der Handykamera festhielt, sprach die werdende Mama offen über ihren Zustand und ließ ihre Follower an den ersten Stunden der Geburt teilhaben.

Ein Clip zeigt Annika kurz nach 20 Uhr auf dem Sofa, als die Wehen bereits etwa alle sieben Minuten kamen. "So langsam zieht es in die Leisten rein", beschreibt sie die Schmerzen, die sich für sie teilweise wie Periodenschmerzen anfühlten, gleichzeitig aber auch etwas völlig Neues waren. Trotz der aufregenden Situation blieb Annika erstaunlich entspannt. Bevor sich das Paar gegen 21:30 Uhr auf den Weg ins Krankenhaus machte, wollte sie sogar noch bei Subway vorbeischauen und sich ein Sandwich holen. "Krass, wie entspannt du bist!", staunte Andrej über die Gelassenheit seiner Frau.

Im Krankenhaus wurde die Situation dann ernster. Nach den Untersuchungen stand fest: Annika hatte einen Blasensprung. "Nach einer Stunde CTG und Untersuchung vom Doc war es klar, es gab einen Blasensprung. Das bedeutet, es müssen Antibiotika eingenommen werden – aufgrund von Infektionsgefahr – und es muss wahrscheinlich eingeleitet werden, sollten die Wehen jetzt nicht stärker werden und der Kleine sich auf die Reise machen", erklärt Andrej im Clip. Am Ende nahm der Tag jedoch ein glückliches Ende: Annika und ihr Baby sind wohlauf. Kurz nach der Geburt meldete sich Andrej bereits mit bewegenden Worten bei seinen Followern und erzählte, wie sehr ihn die Geburt seines Sohnes berührt habe.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Schwangerschaftsverkündung

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Instagram / dregold Annika Mangold vor der Geburt ihres Sohnes, Juli 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Baby, Juli 2026