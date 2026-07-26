Drama in Miami: Clavicular bei Festnahme zu Boden geworfen

Für Clavicular (20) endete ein Abend in Miami auf äußerst unschöne Weise: Der Social-Media-Star, der bürgerlich Braden Peters heißt, wurde in der Nacht zu Samstag auf einem Parkplatz vor dem Rathaus der Stadt von zwei Männern zu Boden gerungen. Die Männer behaupteten dabei, eine "Bürgerfestnahme" durchzuführen, weil Clavicular angeblich gegen das Gesetz verstoßen habe. Der gesamte Vorfall wurde auf Video festgehalten und unter anderem auf dem X-Account von DramaAlert veröffentlicht.

In dem Clip ist zu sehen, wie einer der beiden Unbekannten Clavicular packt, ihn auf den Boden drückt und dort fixiert. Der Social-Media-Star versucht sich zu befreien, doch der Mann lässt nicht von ihm ab. Parallel dazu legt sich Claviculars Freund Drago, der ihm helfen möchte, mit einem weiteren vermeintlichen "Bürgerpolizisten" an, provoziert ihn und macht sich über dessen lichtes Haar lustig. Schließlich trifft die echte Polizei ein: Beamte trennen die Parteien, alle reden gleichzeitig auf die Ordnungshüter ein und schildern den Vorfall offenbar vollkommen unterschiedlich. Nach derzeitigem Stand scheint es jedoch zu keinen Festnahmen gekommen zu sein – in den Unterlagen des Miami-Dade-Gefängnisses taucht Clavicular zumindest nicht auf, wie TMZ-Recherchen ergeben haben. Auf X meldete sich der Internetstar am Samstagmorgen selbst zu Wort und feierte seinen Kumpel: "Drago ist meine rechte Hand, absolute Legende. W Drago."

Für Clavicular ist es nicht das erste Mal, dass er mit körperlichen Auseinandersetzungen in Verbindung gebracht wird. Im März wurde er wegen angeblicher Körperverletzung verhaftet. Die Polizei hatte ihm damals vorgeworfen, einen Streit zwischen einer 19-jährigen Frau und seiner damaligen Freundin Violet angestachelt zu haben – Personen aus seinem Umfeld widersprachen dieser Darstellung jedoch. Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte ein Vorfall, bei dem der Influencer während eines Livestreams in einem Restaurant in Miami kollabiert und ins Krankenhaus gebracht worden war. Nach dem Zusammenbruch hatte er im Podcast "Impaulsive" von Logan Paul (31) erzählt, dass er seit diesem Vorfall auf Drogen verzichte und Alkohol deutlich zurückgeschraubt habe. Umso mehr rückt nun erneut sein turbulentes Privatleben in den Fokus – diesmal wegen der chaotischen Szenen auf einem Parkplatz vor dem Rathaus.

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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Claviculars Ruf nach den jüngsten Vorfällen – was bedeutet das für seine Karriere? Schadet ihm – jetzt wären Ruhe und Reflexion besser. Hält ihn im Gespräch – Reichweite ist Reichweite. Kurzfristig Buzz, langfristig riskant. Ergebnis anzeigen